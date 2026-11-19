Después de un miércoles con lluvias fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves 19 de noviembre hay alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda en 15 provincias. En la Ciudad y el conurbano bonaerense, donde se registraron chaparrones el miércoles al mediodía, no rigen advertencias por fenómenos meteorológicos.

Según el último parte del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por tormentas —con un aviso amarillo—son Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Fe, donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Esos distritos se verán afectados por tormentas fuertes, algunas severas, que pueden estar acompañadas de abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. A su vez, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 80 y 120 milímetros.

El mapa de las alertas para este jueves SMN

Además, una alerta amarilla por lluvias está vigente en la provincia de Santa Cruz, donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, que podrán ser superados localmente. No se descartan algunas tormentas de forma aislada.

A partir de estas previsiones, el ente meteorológico sugirió evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Finalmente, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por viento Zonda en La Rioja, Mendoza y San Juan. En estos casos, los valores de precipitación acumulada rondarán entre 30 y 70 milímetros.

Por esta situación meteorológica, el organismo solicitó evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, conducir con precaución, hidratarse y proteger tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo, no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió también el pronóstico del tiempo para este jueves en el AMBA, donde se esperan condiciones mejores que las del miércoles, sin pronóstico de lluvias.

Tras un arranque de semana entre cálido e inestable, el cielo estará nublado durante gran parte de la mañana. Se prevé una temperatura mínima de 17°C y ya desde el mediodía y con la aparición del sol, la máxima alcanzará los 29 grados en la Ciudad.

Así estarán las condiciones en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre 19 grados y 29 grados de máxima. Al igual que en la Ciudad, no hay probabilidad de chaparrones, pero la humedad llegará al 94%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 18°C en Catamarca; 32°C y 23°C en Chaco; 14°C y 11°C en Chubut; 27°C y 16°C en Córdoba; 31°C y 22°C en Corrientes; 29°C y 19°C en Entre Ríos; 34°C y 23°C en Formosa; 30°C y 17°C en Jujuy; 27°C y 14°C en La Pampa.

Por otro lado, en La Rioja las temperaturas se mantendrán entre 28°C y 18°C; 26°C y 16°C en Mendoza; 28°C y 22°C en Misiones; 25°C y 14°C en Neuquén; 18°C y 13°C en Río Negro; 28°C y 18°C en Salta; 30°C y 15°C en San Juan; 28°C y 13°C en San Luis; 18°C y 5°C en Santa Cruz; 29°C y 18°C en Santa Fe; 31°C y 20°C en Santiago del Estero; 16°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 29°C y 19°C en Tucumán.