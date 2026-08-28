Cierra la estación Medrano de la línea B del subte: ¿hasta cuándo estará inhabilitado su uso?

La estación Medrano de la línea B del subte permanecerá cerrada desde el lunes 31 de agosto debido al comienzo de una nueva etapa de las obras impulsadas por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Durante el período de intervención, las formaciones circularán con normalidad, pero no se detendrán en Medrano. Los pasajeros deberán utilizar otras estaciones de la línea B para iniciar o finalizar sus viajes.

La medida forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura existente y mejorar la experiencia de quienes utilizan diariamente el transporte público porteño. Según informó SBASE, la estación Medrano permanecerá inhabilitada durante aproximadamente tres meses. Si se cumplen los plazos previstos, podría reabrir hacia finales de noviembre o comienzos de diciembre. Sin embargo, las autoridades no comunicaron una fecha exacta para la reapertura. El cronograma podría modificarse según el avance de las tareas y las condiciones que se presenten durante la obra.

La línea B se encuentra en pleno proceso de modernización (Foto: Subterráneos de Buenos Aires)

Una parte de los trabajos ya se realizaba fuera del horario de servicio. No obstante, la magnitud de las próximas intervenciones requiere cerrar completamente la estación para poder avanzar de manera simultánea en accesos, vestíbulos y andenes.

El proyecto contempla la renovación de los pisos, la pintura de diferentes sectores y la instalación de luces LED. También se incorporarán nuevas señaléticas fijas y digitales para facilitar la orientación de los pasajeros. Las mejoras incluirán señalización en braille sobre pasamanos y pórticos, nuevos molinetes, puertas de emergencia, revestimientos cerámicos y mobiliario para los andenes. Se colocarán bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Las obras incluyen trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, luces LED, nueva señalética fija y digital (Foto: Subterráneos de Buenos Aires)

¿Qué trabajos se realizarán en la estación de la línea B?

Uno de los ejes centrales de la obra será la impermeabilización de la estación. Para combatir las filtraciones, se efectuarán trabajos de inyección y tratamiento de juntas mediante productos específicos. Además, las paredes recibirán un revestimiento anticorrosivo compuesto por una aleación de aluminio y zinc. Este sistema permitirá canalizar el agua y reducir los problemas provocados por la humedad.

La intervención abarcará los accesos, las galerías de escaleras peatonales y mecánicas, los vestíbulos y los andenes. El objetivo es mejorar la circulación y conseguir espacios más cómodos, ordenados e iluminados.

Las obras buscan mejorar el servicio de los pasajeros antes de fin de año (Foto: Subterrános de Buenos Aires)

El proyecto también contempla la restauración de los murales ubicados dentro de la estación. Las tareas estarán a cargo de profesionales y seguirán los lineamientos establecidos por la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico porteña y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Hasta el momento, el Plan de Renovación Integral permitió poner en valor 20 estaciones de la red. En la línea B ya fueron renovadas Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia. También se realizaron trabajos en Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro, de la línea A; San Martín, de la C; y Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo, de la D. La lista se completa con Jujuy, de la línea E, y distintos paradores del Premetro.