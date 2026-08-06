Cierre nocturno en la autopista Illia y Cantilo este viernes: desvíos y alternativas de tránsito

Este viernes 7 de agosto, entre las 22:00 y las 6:00 del sábado, la autopista Illia sentido norte y un tramo de la avenida Cantilo permanecerán cerrados al tránsito. La medida responde al avance en las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa, un proyecto de infraestructura clave para conectar la Ciudad de Buenos Aires con la Costanera.

Desvíos de tránsito y vías alternativas

Durante las ocho horas del operativo, los automovilistas que se desplacen hacia la provincia de Buenos Aires deberán utilizar rutas alternativas:

Vehículos particulares: el tránsito será desviado por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador . Los conductores podrán retomar la avenida Cantilo tras pasar el Aeroparque Jorge Newbery.

el tránsito será desviado por las avenidas o . Los conductores podrán retomar la avenida Cantilo tras pasar el Aeroparque Jorge Newbery. Tránsito pesado: se aplicará un corte en el Paseo del Bajo (sentido norte) a la altura de Retiro, donde se desviarán los camiones por el circuito Costanera–Güiraldes–Cantilo.

Este viernes 7 de agosto, desde las 22 y hasta las 6 del sábado, permanecerán cerradas la autopista Illia en sentido al norte y un tramo de la avenida Cantilo debido al avance de las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

En sentido contrario, hacia el centro porteño, tanto la autopista Illia como la avenida Lugones funcionarán con normalidad.

El cierre nocturno permitirá avanzar con la perforación y llenado de los pilotes metálicos que sostendrán el nuevo puente peatonal. Durante el sábado y el domingo, la autopista Illia estará habilitada, aunque operará con reducción de calzada en el tramo afectado.

Impacto de la obra en el tránsito porteño

El proyecto del Paso Bajo Nivel Pampa contempla un cruce subterráneo de 540 metros bajo las vías del ferrocarril Belgrano Norte y las autopistas Lugones y Cantilo, lo que vincula la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera.

Además, la obra incluye una ciclovía y pasarela peatonal de 440 metros pensada para garantizar la seguridad vial en la zona. Se estima que la transformación beneficiará a más de 17.000 peatones y agilizará la circulación diaria de 38.000 vehículos.