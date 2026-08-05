Construirán estacionamientos subterráneos debajo de cuatro plazas en lugar de cinco, tras el reclamo de vecinos de Palermo

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio un paso definitivo en su ambicioso proyecto para modernizar el sistema de estacionamiento porteño. A través de la Disposición N.º 262/DGCOYP/26 publicada en el Boletín Oficial, se aprobó la preselección técnica de las ofertas presentadas para la construcción de una red de playas de estacionamiento subterráneas. La iniciativa, que busca mitigar el ingreso de vehículos particulares al área central mediante nodos de trasbordo, sufrió una modificación estratégica: la exclusión de la Plaza Inmigrantes de Armenia, en el barrio de Palermo, tras meses de intensas protestas de los residentes locales.

El proyecto, originalmente diseñado para cinco ubicaciones estratégicas, ahora contempla cuatro puntos en los que se edificarán playas subterráneas con una capacidad estimada de 1500 vehículos cada una. Los predios seleccionados son el Parque España en Barracas, el cruce de Lavardén y Los Patos en Parque Patricios, el Parque de la Innovación en Núñez y la Plaza Noruega en Belgrano. La decisión de retirar el espacio verde de Palermo fue comunicada por el presidente de la Comuna 14, Martín Cantera, quien, a pedido del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y del ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, notificó a los vecinos sobre la rectificación. “Hay una decisión del gobierno de avanzar con las otras cuatro plazas y no con esta”, expresó Cantera.

Martín Cantera confirmó que la Plaza Inmigrantes de Armenia quedó fuera del proyecto

El esquema de concesión, que abarca un plazo de 20 años, tuvo su origen en una iniciativa privada presentada por la firma E-ARG S.R.L., la cual fue declarada de interés público por el Ministerio de Desarrollo Económico. La normativa vigente, específicamente la Ley 3.058 que creó el sistema de estacionamientos disuasorios hace dos décadas, establece que las empresas privadas deben financiar la totalidad de las obras y garantizar la preservación de los espacios verdes en la superficie. Tras la apertura de sobres técnicos realizada en mayo de este año, la Comisión Evaluadora preseleccionó al grupo Establecimientos Disuasorios Consorcio de Cooperación, ya que esta fue la única propuesta que superó los requisitos mínimos de los pliegos, tras la desestimación de la oferta de la empresa Explotaciones Coloniales S.R.L. por falta de solvencia técnica y financiera.

La construcción de estas cocheras supone un desafío logístico y ambiental, donde las obras, con un plazo de ejecución estimado de dos años, requieren la excavación del subsuelo de los parques para luego rearmar la superficie. En este contexto, el Observatorio del Derecho a la Ciudad interpuso un amparo ambiental, con el argumento que la obra en la Plaza Armenia no solo era innecesaria, sino que afectaría la intensa vida social y el arbolado añoso del predio. Por eso, el Gobierno porteño, en una decisión que busca descomprimir el conflicto, optó por ceder ante la presión ejercida por movilizaciones, abrazos simbólicos y presentaciones judiciales.

La idea de los estacionamientos subterráneos ya está implementada en otros países, como el caso de Chile Tripadvisor

El próximo paso institucional se llevará a cabo este miércoles con la apertura del Sobre N° 2, correspondiente a la oferta económica. Allí se definirá si el consorcio adjudicatario iguala o supera el canon base establecido en $95.596.312. Este proceso es fundamental para determinar la viabilidad financiera del proyecto original, el cual ahora deberá recalcular sus costos operativos al quedar reducido de cinco a cuatro locaciones.

Mientras el sector privado aguarda definiciones, el Gobierno porteño reafirma su intención de continuar con el plan, con el compromiso de presentar los informes de impacto ambiental exigidos por la ley antes de dar inicio a los trabajos en cada uno de los cuatro sitios confirmados para la futura red de movilidad porteña.