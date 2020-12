Elías Zúniga tiene 34 años, padre de tres nenas y se salvó de morir aplastado luego de que tras caer al piso su compañero lo arrollara accidentalmente. Crédito: Cipolletti Digital Noticias

"Nacer de nuevo". Esa es la frase que mejor le cabe a un vecino de Cipolletti, que fue aplastado por el camión de residuos. Elías Zúniga (34) es el protagonista de esa historia.

Este domingo 13 de diciembre sufrió un accidente que podría haberle costado la vida, pero afortunadamente solo tuvo heridas leves.

Tras haber dado positivo por Covid-19, Elías Zúniga debió pasar 15 días aislado. Luego de recibir el alta médica este recolector de residuos solo quería una cosa: volver al trabajo con el que se gana el pan para su familia. Y en ese regreso a la actividad laboral vivió una experiencia que difícilmente olvidará.

Una hora después de haber iniciado su turno, ceca de las 23, el camión recolector en el que trabaja llegó al barrio Del Trabajo,de la localidad rionegrina de Cipolletti. Allí mientras estaba acomodando unas bolsas de residuos, Elías cayó al suelo. Ya en el piso comenzó a ver cómo el vehículo, marcha atrás, se acercaba peligrosamente hacía el.

"Cuando me caí y empecé a ver que el camión se acercaba me pasaron mil cosas por la cabeza. No sé cómo hice, pero por un impulso empecé a arrastrarme para salir del camino, hasta que sentí las dos ruedas traseras arriba de mis piernas. En ese momento el chofer se dio cuenta de lo que había pasado", relató Elías en declaraciones que reproduce La Mañana de Neuquén.

Ocurrido el desafortunado incidente, Elías explicó a ese medio neuquino que el chofer frenó rápidamente y llamó a las autoridades para que lo asistieran. Además, tanto los compañeros y los vecinos del lugar se acercaron para ayudarlo.

De inmediato llegaron efectivos de la comisaría 32 de Cipolletti. Una vez en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti le realizaron placas de rayos X y, para sorpresa de los médicos, no presentaba ni fracturas ni otras lesiones graves.

"Fue una desgracia con suerte. Sólo se me hincharon las piernas y estoy con calmantes para el dolor. El miércoles tengo que ir a ver al médico laboral y por ahora no sé cuándo vuelvo a trabajar", comentó el joven al medio neuquino.

Reponiendo fuerzas por segunda vez en menos de un mes, Elías cuenta con el apoyo de su esposa y sus tres hijas. "Ellas se quedan hasta tarde conmigo, ayudándome, y a la mañana duermen. Fue un susto muy grande, pero estoy bien", concluyó.