Reabren un área natural paradisíaca en la Patagonia, pero con estrictas condiciones de ingreso

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— A 10 meses del voraz incendio forestal que afectó unas 4000 hectáreas de bosque, reabrió en las afueras de El Bolsón el Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (Anprale). De cara a la temporada de verano y con un riesgo de incendios forestales que se mantiene elevado, la zona vuelve a recibir visitantes con estrictas condiciones de ingreso.

La reapertura se concretó hace pocos días. Desde el gobierno rionegrino indicaron: “La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático dispuso la reapertura parcial del área natural protegida, habilitando únicamente los sectores que no fueron mayormente afectados por el incendio forestal del verano 2025 y avanzando con la entrega de certificados en trámite a los refugios que cumplen el Protocolo Unificado para la temporada 2025/26. La medida se sustenta en criterios de seguridad, dictámenes científicos y un amplio trabajo operativo realizado durante los últimos meses”.

Cajón en el río Azul Mariana Eliano

El nuevo sistema de habilitaciones incorpora criterios unificados sobre infraestructura, gestión de residuos, seguridad, bromatología, uso del agua y prevención de incendios, entre otros aspectos prioritarios.

El proceso contó con recorridas técnicas, análisis de riesgos geoambientales, inspecciones de infraestructura existente, trabajo de brigadas, evaluación del Conicet (a través del “Informe final Anprale-Diagnóstico inicial y lineamientos post-incendio”) y reuniones con pobladores y refugieros para definir criterios de uso público y conservación.

Para los visitantes que accedan al área natural protegida, se dispuso el registro virtual obligatorio, así como cupos por circuito y aforos restringidos. Para las actividades diurnas sin pernocte se fijó un aforo piloto de 300 visitantes por día, mientras que la capacidad nocturna se limita a 1000 camas habilitadas en refugios con certificación en trámite. El sistema de registro permitirá, además, aplicar bloqueos ante alertas meteorológicas, ordenar el flujo de visitantes y reducir riesgos en zonas sensibles.

Caminar al Cajón Azul invita al desenchufe. Mariana Eliano

Para la reapertura se construyeron dos nuevas pasarelas que mejoran la circulación y garantizan un acceso más seguro. Las pasarelas peatonales suspendidas sobre el Río Azul se ubican en los sectores Hue-Naín y La Tronconada: la primera tiene 65 metros de longitud por 1,54 metros de ancho, mientras que la de La Tronconada alcanza los 50 metros de longitud por 1,10 metros de ancho.

Toda la información actualizada se encuentra disponible en la web oficial: allí se puede acceder al formulario de registro, los requisitos de ingreso y el mapa digital con el detalle de los senderos habilitados. Las autoridades recordaron que persisten sectores clausurados, entre ellos, los senderos Portal Doña Rosa–Refugio Hielo Azul y Conexión Laguna Natación–Encajonamiento del Azul, debido a daños posteriores al incendio y condiciones de alta peligrosidad geoambiental.

El incendio del verano pasado se desató en la confluencia entre los ríos Encanto Blanco y Azul.

Esos dos senderos de trekking estaban entre los más elegidos por los turistas cada verano y fueron los más afectados por el incendio que se inició a fines de enero pasado en el ingreso al Anprale, ubicado en la confluencia de los ríos Encanto Blanco y Azul. Este verano, los visitantes podrán elegir otras caminatas como el Circuito Troncal (desde la confluencia hasta el refugio Los Laguitos), el Circuito Valle del Río Encanto Blanco (desde Mallín Ahogado hasta el refugio homónimo), el Circuito Cerro Hielo Azul–Laguna Natación (desde la confluencia hasta el refugio Hielo Azul) y el Circuito Cerro Dedo Gordo (que permite conectar con el Circuito Troncal a la altura de El Retamal).

El verano pasado, el incendio forestal “Confluencia” afectó unas 3800 hectáreas (2100 eran de bosque nativo y el resto eran plantaciones forestales, humedales y chacras con alrededor de 150 establecimientos agrícolas). A su vez, 220 viviendas fueron damnificadas, más de 700 turistas fueron evacuados y se estiman miles de millones en reconstrucción y pérdidas productivas.

Tras el evento, la Secretaría de Ambiente rionegrina convocó al Conicet para que brindara asistencia técnica para el manejo y gestión de riesgos, restauración y rehabilitación del área afectada. “Este incendio fue muy particular por dos aspectos: el primero es que afectó ambientes naturales, pero luego se propagó hacia una interfase rural-boscosa afectando vidas, bienes y producción. La otra particularidad de este incendio fue la gran velocidad de propagación y su peligrosidad”, sostuvo Thomas Kitzberger, investigador en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma) y coordinador del grupo de científicos que cuantificó espacialmente el factor llamado “severidad del incendio”.

En tanto, Gustavo Villarosa, investigador del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (Ipatec), sumó la importancia de identificar y monitorear factores como la erosión del suelo y la remoción en masa en áreas afectadas por incendios: “Estos procesos son importantes para estudiar el riesgo ambiental, ya que los incendios pueden alterar significativamente la estabilidad del suelo y aumentar la posibilidad de ocurrencia de deslizamientos, flujos que se desplazan por los fondos de los valles fluviales e incluso de inundaciones y otros fenómenos geológicos peligrosos como las caídas de rocas o la erosión de caminos o estribos de puentes y pasarelas”.

Fueron las conclusiones de ese informe del Conicet las que derivaron en la clausura de algunas zonas del área natural protegida.

Habilitaron el acceso a los refugios del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido para la temporada

“El balance es positivo: retomamos la actividad con optimismo operativo y con la cautela técnica necesaria para resguardar un área que aún se encuentra en proceso de restauración”, señaló la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez.

El objetivo es garantizar una reapertura ordenada y un turismo responsable. Asimismo, se remarcó que el cumplimiento de la normativa vigente es esencial para evitar nuevos impactos en un área que continúa en proceso de restauración ecológica.

Desde el gobierno de Río Negro subrayaron que, para ingresar al área, es obligatorio registrarse previamente, revisar el estado actualizado de los senderos y contar con el equipamiento adecuado para montaña: calzado apropiado, abrigo, hidratación, alimentos, protector solar y planificación previa. “Informarse, prepararse y respetar las indicaciones del cuerpo de Guardas Ambientales es esencial. Una visita responsable es clave para conservar un área que aún se recupera del incendio”, añadieron.