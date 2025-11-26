La Policía de la provincia de Rio Negro confirmó este miércoles 26 de noviembre la localización del tercer cuerpo arrastrado por el curso de agua hace varios días. El hallazgo cierra la búsqueda de los miembros de un grupo familiar perteneciente a una colonia religiosa, que fallecieron el domingo pasado durante una actividad recreativa en una zona rural.

Qué pasó con el padre e hija menonitas que murieron en Río Negro

El incidente se desencadenó el domingo por la tarde en el establecimiento La Asunción, situado aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de General Conesa, sobre la ruta 53. Ana Neufeld, de 16 años, ingresó al río en ese sector con la intención de refrescarse. La corriente del agua la arrastró y la joven perdió la capacidad de hacer pie, situación que la llevó a solicitar auxilio.

Su padre, Jacobo Neufeld, y su hermano de 20 años, David Neufeld, se encontraban junto a ella en la orilla. Ambos se lanzaron al agua de inmediato para intentar rescatarla. La fuerza del caudal superó los esfuerzos de los dos hombres y la correntada los atrapó también a ellos. Las tres personas desaparecieron de la superficie en cuestión de minutos.

El operativo de búsqueda y recuperación

Las autoridades iniciaron las tareas de rescate tras recibir la denuncia sobre la desaparición de las tres personas en la zona del campo. Los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en el sector señalado por los testigos. El primer hallazgo se produjo poco tiempo después del inicio del operativo. El cuerpo de Jacobo Neufeld apareció a menos de 100 metros río abajo del punto de inmersión.

Los efectivos localizaron los restos de la adolescente Ana Neufeld horas más tarde, a una distancia corta de donde habían encontrado a su padre. La búsqueda de David Neufeld se extendió durante varias jornadas. La Policía de Río Negro desplegó lanchas para recorrer el río hacia arriba hasta una bajada específica y luego realizar rastrillajes río abajo. El personal policial confirmó la aparición del cadáver del joven este miércoles, hecho que puso fin a la labor de los equipos de rescate.

El proyecto de vida de la familia

La familia Neufeld formaba parte de un grupo de colonos recién llegados a la provincia de Río Negro. Pertenecían a la colonia menonita Nueva Esperanza, originaria de la localidad de Guatraché, en la provincia de La Pampa. Los integrantes del grupo familiar tenían planes concretos para su asentamiento en la región. Ana y David, junto con sus respectivas parejas, proyectaban la construcción de sus propias viviendas en el corto plazo.

La tragedia ocurrió pocos meses después de su arribo a la zona. El grupo al que pertenecían había adquirido tierras para establecerse y desarrollar su vida comunitaria y laboral en este nuevo entorno geográfico. Unas 50 familias de la colonia Nueva Esperanza compraron un total de 5.000 hectáreas en el área conocida como Negro Muerto. Este sector se ubica entre las localidades de General Conesa y Choele Choel.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paz García Pastormelo.