Cita del día, Stephen Hawking, físico: “La vida sería trágica si no fuese divertida”

Las relaciones humanas pueden verse afectadas por la manera en que expresamos nuestras emociones y enfrentamos las dificultades cotidianas. Stephen Hawking, reconocido físico británico, dejó una reflexión que invita a pensar en cómo nuestras constantes quejas o el enojo pueden influir en la forma en que los demás se relacionan con nosotros. En esta cita del día, la frase que se le atribuye dice: “La gente no tendrá tiempo para ti si siempre estás enojado o quejándote”.

Como recordó la revista Inc. al recopilar sus mejores frases, Stephen Hawking plantea una mirada directa sobre la importancia de la actitud personal en las relaciones. El físico sugiere que permanecer constantemente en una posición de enojo o de queja puede terminar alejando a quienes nos rodean.

Más allá de evitar expresar las emociones negativas, la reflexión invita a encontrar un equilibrio. Hablar sobre aquello que preocupa es necesario, pero convertir la queja en una conducta permanente puede dificultar la construcción de vínculos basados en la confianza, la empatía y el interés mutuo.

Su frase también destaca el valor de cultivar una actitud más abierta hacia los demás

¿Qué significa la frase de Stephen Hawking?

El mensaje de Stephen Hawking puede interpretarse como una invitación a revisar la manera en que enfrentamos los problemas. Todos podemos atravesar momentos de frustración, enojo o preocupación, pero mantener esas emociones de forma constante puede afectar nuestra convivencia.

La frase también destaca el valor de cultivar una actitud más abierta hacia los demás. Escuchar, conversar y buscar soluciones puede resultar más constructivo que concentrarse únicamente en aquello que salió mal.

En ese sentido, la reflexión no significa que una persona deba ocultar sus problemas o fingir que todo está bien. Más bien, propone evitar que el enojo y las quejas se conviertan en el centro de nuestras relaciones.