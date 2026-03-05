Ciudad: prohíben ingresar celulares a las aulas y las escuelas podrán impedir usarlo en el recreo también en secundaria

Para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, la Ciudad amplió la prohibición del uso de celulares que regía en las aulas de primaria a todos los niveles educativos. Según la nueva norma, el acceso a estos dispositivos queda restringido y cualquier actividad pedagógica digital deberá realizarse exclusivamente con equipos de la institución y bajo supervisión docente.

Según un comunicado oficial, la regulación de uso de celulares implementada en agosto de 2024, fue el primer paso. Sobre esta base, agrega el texto, la Ciudad avanzó ahora con una normativa más estricta con la prohibición en todos los niveles. Alcanza tanto a estudiantes como a docentes.

El Ministerio de Educación detalló los principales puntos de la resolución que establece los cambios:

Nivel inicial y primario : está prohibido el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante toda la jornada, incluido los momentos de recreación, el comedor y otros espacios.

: está prohibido el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante toda la jornada, incluido los momentos de recreación, el comedor y otros espacios. Prohibición durante las clases : se prohíbe el uso de celulares inteligentes y dispositivos digitales personales durante el dictado de clases en el nivel secundario. Las actividades digitales serán exclusivamente con equipamiento institucional y planificación docente.

: se prohíbe el uso de celulares inteligentes y dispositivos digitales personales durante el dictado de clases en el nivel secundario. Las actividades digitales serán exclusivamente con equipamiento institucional y planificación docente. Recreos y otros espacios : tanto en nivel inicial como en primaria ya no se permitía su uso en los recreos ni en el comedor, lo cual se mantiene. En el nivel secundario cada escuela deberá definir pautas institucionales para los recreos, promoviendo propuestas activas, deportivas y artísticas.

: tanto en nivel inicial como en primaria ya no se permitía su uso en los recreos ni en el comedor, lo cual se mantiene. En el nivel secundario cada escuela deberá definir pautas institucionales para los recreos, promoviendo propuestas activas, deportivas y artísticas. Excepciones: se contemplan casos de discapacidad, enfermedad o necesidades específicas de apoyo.

En primaria, la restriccin ya era total

“El celular en la escuela es una máquina de distracción y no ayuda para que los chicos aprendan. Es un problema grave que tenemos y nos hacemos cargo de encontrarle una solución”, dijo el jefe de gobierno, Jorge Macri, a través del comunicado. Y agregó: “El objetivo de esta en el aula es aprender y tenemos que generar las condiciones para que los maestros vuelvan a tener la atención de los alumnos. El celular no es una herramienta imprescindible en el aula”.

Desde el Ministerio de Educación recordaron que la evidencia, según los estudios realizados entre los alumnos un año después de la regulación del uso de celulares en las escuelas en 2024, mostró mejoras significativas. Siete de cada diez alumnos de primaria y seis de cada diez de secundaria señalaron que prestan más atención y aprenden mejor y más de la mitad afirmó que conversa más con sus compañeros y coincidió en que las restricciones no generan mayor aburrimiento en el aula.

A la vez, la mayoría de los docentes y de los directivos encuestados indicó que disminuyeron las interrupciones y los llamados de atención en clase y que aumentó la interacción cara a cara.

“Fuimos pioneros en la Argentina y Latinoamérica en prohibir el uso de celulares en nivel inicial y primaria, y regularlo en secundaria. Hoy, con la evidencia en la mano, decidimos dar un paso más y declarar aulas libres de celulares”, sostuvo la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

En agosto de 2024 fuimos pioneros en Argentina y la región: prohibimos el uso de celulares en nivel inicial y primaria y regulamos su uso en secundaria.



Los resultados fueron claros: más atención, más conversación entre estudiantes y mejores condiciones para aprender.



Por eso,… pic.twitter.com/Lb3SIBZSyc — Mercedes Miguel (@mechimiguel) March 5, 2026

Así, en los tres niveles educativos, “si alguna actividad pedagógica requiere el uso de tecnología (tablets o computadoras) se debe utilizar los equipos escolares únicamente, mientras que los teléfonos personales se pueden dejar en las cajas que el ministerio entregó a las escuelas u otros espacios que las escuelas dispongan”, explicaron voceros de Educación.

Para el nivel secundario, por primera vez se recomienda prohibir el uso también durante los recreos. “El ministerio propone recreos activos con propuestas deportivas y artísticas sin celular. Quedará a criterio de las escuelas si los alumnos pueden usarlo o no y de qué manera”, ahondaron. Hasta ahora, no existía sugerencia oficial alguna sobre el recreo del secundario. Desde la Ciudad buscan que, mediante este paso, las escuelas avancen con restricciones más tajantes también en estos espacios.

Además, según se informó en el comunicado, se fortalece el rol del Facilitador Pedagógico Digital (FPD) como referente institucional de Protección Digital Infantil y Adolescente, con una función formativa y preventiva.

La nueva medida partió de un diagnóstico que preocupa, recordó la Ciudad: