Ciudadanía italiana: qué es el referéndum, cómo votar en la Argentina y qué consecuencia puede tener no participar

Esta última semana muchos argentinos que tienen la ciudadanía italiana se sorprendieron al recibir en sus domicilios un sobre para votar en el próximo “Referendum Confermativo 2026”. Y, aunque quieren participar, poco saben de qué se trata este sufragio.

El primer lugar para evacuar las dudas son los consulados y la embajada italiana. Carmelo Barbera, el cónsul general de Italia en Buenos Aires, destaca que tanto en el consulado como en la Embajada de Italia en la República Argentina se proporcionó siempre puntualmente toda la información relativa a las elecciones en sus respectivas páginas web, incluyendo toda la información sobre el actual referéndum.

“En este caso la información está disponible en el apartado específico, resaltado en la página de inicio, denominado ‘Referéndum Constitucional Confirmatorio 22 y 23 de marzo de 2026’. Por eso invitamos a todos los conciudadanos a consultar nuestra página, que se actualiza constantemente. La misma información también se transmite en los canales sociales institucionales. En cuanto al derecho de voto, está consagrado en el artículo 48 de la Constitución, que subraya su carácter ‘personal e igual, libre y secreto’ y recuerda que ‘su ejercicio es un deber cívico’ y se rige por las normas del ordenamiento jurídico italiano”, aclara el cónsul.

En cuanto a la posibilidad de perder la ciudadanía italiana si no se participa activamente de las votaciones, la respuesta es contundente

En cuanto a los rumores que se difundieron sobre la posibilidad de perder la ciudadanía italiana si los ciudadanos del exterior no participan activamente de las votaciones, Barbera es contundente: “La ley prevé casos específicos en los que se puede perder la condición de ciudadano, pero entre ellos no se incluye el no haber ejercitado el derecho de voto”.

Sobre el referéndum

¿De qué se trata este voto popular? “Este referéndum tiene por objetivo modernizar la estructura del Poder Judicial. Se busca fortalecer la imparcialidad de los jueces y reducir la influencia de la política también en el nombramiento y en la disciplina de los magistrados. Se quiere separar las carreras entre fiscales y jueces. Además, si se aprueba, se crearán dos consejos de la Magistratura autónomos y un tribunal de control de jueces y fiscales que tendrá, exclusivamente, el control de la disciplina de los magistrados. Es un referéndum muy importante porque se quiere sacar la política del control y del nombramiento de los jueces; y terminar con la política interna de los magistrados. En el sistema actual, son ellos mismos los que se concursan, los que se nombran y los que se sancionan”, describe Mario Borghese, senador de la República italiana por el Movimiento de Asociaciones Italianas en el Extranjero (MAIE).

Por su parte, Franco Tirelli, abogado y diputado italiano por Sudamérica perteneciente también al MAIE, hace un resumen de las principales diferencias entre el Poder Judicial italiano hoy y los cambios que implicarían de aprobarse el referéndum. “Hoy existe un único Consejo Superior Magistratura (CSM); si se aprueba este referéndum, serán dos: uno para fiscales y otro para jueces. Hoy las carreras del Poder Judicial están unidas; con el “sí” serán separadas, es decir que el que entra fiscal se jubila con ese cargo y el que ingresa como juez se jubila como juez. Además, actualmente Disciplina se encuentra dentro del propio CSM, pero si se aprueban los cambios se creará un Tribunal Superior de Disciplina autónomo”, detalla.

El sobre del voto puede entregarse personalmente en los consulados o enviarse por Correo Argentino Soledad Aznarez

Tirelli resalta que se trata de una importante modernización. “Tienen este mismo sistema países como España, Alemania, Portugal, Suiza y Canadá, por nombrar solo algunas naciones. En cambio, el sistema que tiene actualmente Italia es similar al de Irán, Venezuela, Rusia y Paquistán, por ejemplo”, enumera.

“Lo que se quiere modificar es para brindar mayor agilidad, mayor transparencia y para que no sea la misma casta judicial la que hoy puede ser fiscal y mañana juez”, suma Dario Signorini, presidente de Comites de Buenos Aires, órgano que representa a los italianos residentes en el exterior.

Cómo votar

La distribución de los sobres en el país empezó el 5 de marzo y se distribuyeron hasta el 8 de marzo por Correo Argentino. Quienes lo recibieron se encontraron con un gran sobre que contiene en su interior un sobre totalmente en blanco, otro que dice “Respuestas Postales Pagadas”, una papeleta donde tienen que expresar su voto (Sí o No) y el certificado electoral.

El procedimiento es sencillo:

Se marca con una cruz el voto deseado (Sí o No) con birome negra o azul

Se mete la papeleta dentro del sobre en blanco

Luego se incorpora dentro del sobre membretado el sobre en blanco con el voto y el talón de votación, que debe cortarse del certificado de votación.

Deben llevar el sobre al Correo Argentino, que enviará el voto al consulado sin cargo.

Los especialistas sostienen que es importante participar de las votaciones para demostrar que tenemos una ciudadanía activa

“Quienes no hayan recibido el sobre, pueden retirarlo desde el consulado pertinente para ejercer su legítimo derecho de voto. De todas maneras, aquellos que tengan dudas o necesiten algún tipo de asesoramiento pueden venir a nuestra oficina, ubicada en Reconquista 516. Atendemos de lunes a viernes, de 9 a 16. También pueden llamarnos al 4796-9622, línea por la que evacuaremos las dudas sin costo”, aclara Signorini.

Los interesados en participar tienen tiempo para votar hasta el jueves 19 de marzo a las 16. Pueden enviar su voto a través del Correo Argentino, como se dijo, o depositarlo en el buzón que se encuentra en los consulados. “Es una obligación cívica que todos votemos para demostrar nuestro interés de la vida democrática italiana y así honrar a nuestros antepasados”, sostiene Tirelli.

Por su parte, Signorini destaca, antes de concluir, que es fundamental que los argentinos con nacionalidad italiana voten tanto en este referéndum como en cualquier otra consulta de Italia. “Es importante para demostrar que tenemos una ciudadanía activa, que nos permite estar en contacto con la Madre Patria y decidir sobre estos temas. Por otro lado, existen argumentos falaces que aseguran que la ciudadanía italiana es utilizada con fines turísticos. Creo que ejerciendo el voto y estando pendiente de lo que sucede en Italia terminaríamos con esos dichos y esa polémica”, agrega.

Borghese coincide, y afirma que si bien no hay ninguna sanción para quienes no voten hay muchas propuestas de leyes que solicitan que el ciudadano italiano que vive en el exterior deba tener una relación con Italia. “Una de ellas, incluso, establece que es importante que sufraguen dos o tres veces a lo largo de diez años. Y en la Argentina hay casi un millón de ciudadanos que pueden votar y pueden ser determinantes para esta elección”, señala.