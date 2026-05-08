La incómoda reunión entre Rubio y Meloni en medio de la tensión con Trump

ROMA.– La misión diplomática del secretario de Estado, Marco Rubio, a Roma para suavizar tensiones causadas por su jefe máximo, Donald Trump, culminó este viernes con un encuentro con la primera ministra, Giorgia Meloni, en el que hubo sonrisas forzadas, un ambiente frío y frases de rigor, pero pocas novedades, salvo una futura visita del mandatario.

“Hablamos de Ucrania, de China y de la próxima visita del presidente estadounidense Donald Trump”, contó la premier al llegar a un evento, después de haberse reunido con Rubio en Palazzo Chigi antes del mediodía romano.

“Discutimos varios temas de particular importancia para Italia, ya que históricamente ha desempeñado un papel relevante en Libia y el Líbano. Abordamos diversas ideas, el tema de las relaciones bilaterales, así como, obviamente, importantes cuestiones internacionales como la crisis en Medio Oriente, la seguridad y la libertad de navegación, y por ende, el estrecho de Ormuz”, añadió, subrayando que “ambos comprendemos la importancia de la relación transatlántica, pero también la necesidad de que cada uno defienda sus propios intereses nacionales”. Por lo tanto, concluyó, “Italia defiende sus intereses nacionales al igual que Estados Unidos. Y es positivo que coincidamos en esto”, subrayó, según el Corriere della Sera.

En un anterior posteo en X, la premier destacó un “diálogo constructivo y amplio”, pero, al mismo tiempo, “franco”, “entre aliados que defienden sus propios intereses nacionales, pero que saben los dos lo preciosa que es la unidad de Occidente”.

Ho ricevuto oggi con piacere il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni… pic.twitter.com/FgrT8C36cd — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 8, 2026

Con visiones ideológicas similares, hasta hace poco Meloni se jactaba de ser una de las pocas “amigas” de Trump en Europa, junto al expremier de Hungría, Viktor Orban y pese a sus idas y venidas en cuanto a los aranceles. Pero pasó a ser “ex”, tras desmarcarse de su aventura bélica en Irán.

En lo que causó gran revuelo, en efecto, hace tres semanas, al día siguiente de que Meloni salió a defender a León XIV, definiendo “inaceptable” el ataque de Trump, el mandatario, que en el pasado había llenado de elogios a la líder de Hermanos de Italia, salió a pegarle con todo.

“Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear capaz de hacer saltar por el aire a Italia en dos minutos si pudiera”, disparó, en una entrevista con el Corriere della Sera que significó un quiebre.

El encuentro con Rubio también se dio después del shockeante anuncio realizado por Trump, que, tal como hizo con Alemania, adelantó la posibilidad de retirar las tropas estadounidenses que mantiene en Italia. Estados Unidos tiene en la península cinco bases militares -dos en el nordeste, una en Toscana, otra cerca de Nápoles y la última en la isla de Sicilia-, y un total de entre 12.000 y 15.000 hombres.

Al respecto, durante un encuentro que tuvo con la prensa en la embajada de Estados Unidos, Rubio hizo saber que será Trump quien decidirá sobre el tema. “Siempre existe un plan de rotación dentro de la OTAN, pero en última instancia la decisión recae en Trump”, dijo el secretario de Estado, al responder una pregunta sobre esa amenaza de retirar las tropas estadounidenses. Rubio aclaró, sin embargo, que durante su visita a Italia no se abordaron detalles específicos sobre la OTAN ni sobre las tropas estadounidenses en el país.

Great meeting with Italian Prime Minister Meloni in Rome to reinforce the enduring U.S.-Italy strategic partnership. pic.twitter.com/trK0p439NL — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 8, 2026

“Excelente reunión con la primera ministra italiana Meloni en Roma para reforzar la sólida alianza estratégica entre Estados Unidos e Italia”, tuiteó de todos modos Rubio, que emprendió a media tarde su regreso a Washington.

Ante una consulta sobre la “frialdad política” que se percibió durante la visita a Italia, el canciller Tajani admitió que no todo fue rosa. “No diría… Hay cosas que no nos han convencido y otras que sí. Estamos comprometidos a garantizar la paz y la seguridad de la navegación y estamos dispuestos a participar en misiones internacionales, incluso en Ormuz, una vez que se alcance un alto el fuego. Apoyamos un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, pero obviamente la línea roja es que Irán no puede usar armas nucleares”, dijo Tajani en declaraciones televisivas.

Nicola Fratoianni, diputado de la Alianza Verdes e Izquierda, de la oposición, no dudó en definir las reuniones de Tajani y Meloni con Rubio como “una farsa”. “El gobierno italiano está obedeciendo las órdenes de Estados Unidos”, denunció en sus redes sociales. “En resumen, Meloni solo pronunció unas pocas palabras tímidas contra Trump porque estaba en apuros tras el referéndum (sobre una reforma judicial, que perdió) y necesitaba distanciarse de su ideología belicista”, añadió, para concluir: “ahora, en secreto, todo ha vuelto a la normalidad”.