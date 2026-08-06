Ciudades azules: el libro que propone repensar el diseño urbano desde la inclusión

Ciudades azules es un libro que propone repensar el diseño y la gestión de las ciudades desde una mirada más inclusiva, poniendo el foco en las necesidades sensoriales, cognitivas y emocionales de las personas. Escrito por Lucía Bellocchio y Álvaro García Resta, ambos especialistas en urbanismo y padres de niños dentro del espectro autista, la obra plantea que la accesibilidad no debería ser una adaptación para unos pocos, sino un principio capaz de mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

En el libro, los autores combinan investigación, evidencia científica, experiencias personales y herramientas prácticas para demostrar que los entornos urbanos pueden diseñarse de manera que reduzcan la sobrecarga sensorial y la llamada fricción cognitiva, es decir, las dificultades que muchas personas encuentran para orientarse, comprender o desenvolverse en determinados espacios.

De qué trata Ciudades azules, el libro que busca construir ciudades más humanas y accesibles

El libro está organizado en siete capítulos y un anexo práctico en los que presenta un nuevo marco metodológico para pensar ciudades más accesibles, previsibles y empáticas. Entre sus principales aportes se destacan diez principios orientados a incorporar la diversidad sensorial, cognitiva y emocional como un criterio central del urbanismo, en lugar de considerarla un aspecto secundario dentro de la planificación urbana.

Además del desarrollo conceptual, Ciudades azules ofrece herramientas concretas para quienes trabajan en el diseño, la planificación y la gestión de las ciudades. La publicación incluye recursos metodológicos, bibliografía especializada y contenidos complementarios disponibles mediante códigos QR, con el objetivo de facilitar la aplicación de sus propuestas en proyectos y políticas públicas.

Qué propone "Ciudades azules", el libro que invita a construir ciudades más inclusivas

Quiénes son los autores de Ciudades azules

La experiencia profesional de sus autores también atraviesa la obra. Bellocchio cuenta con una trayectoria vinculada a la innovación urbana, las ciudades inteligentes y la transformación digital, mientras que García Resta se especializa en planificación territorial, urbanismo y diseño del espacio público. A ese recorrido suman una perspectiva personal: ambos son padres de niños autistas, una experiencia que les permitió identificar las barreras que muchas personas neurodivergentes enfrentan diariamente al transitar los espacios urbanos.

Álvaro García Resta y Lucía Bellocchio, autores del libro Ciudades azules

Con prólogo del urbanista colombiano-francés Carlos Moreno, el libro plantea que el futuro de las ciudades no depende únicamente de incorporar más tecnología, sino también de construir entornos capaces de generar bienestar, autonomía y sentido de pertenencia.

De esta manera, Ciudades azules invita a pensar la inclusión como un eje del diseño urbano y sostiene que las ciudades más accesibles para quienes necesitan mayores apoyos terminan siendo, también, mejores lugares para vivir para toda la comunidad.

El libro se encuentra disponible en librerías de todo el país y cuenta también con su versión ebook.