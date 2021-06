Clases en la Ciudad: los alumnos secundarios que adeuden materias deberán hacer horas extras para aprobar

Como parte del plan que propone la Ciudad para que los estudiantes secundarios puedan pasar de año, los alumnos que adeuden materias tanto del año pasado como de 2019 contarán con un “segundo boletín” en el que harán un seguimiento de aquellas asignaturas pendientes y cómo hacer para aprender esos conocimientos. “Significa que va a haber días que los chicos se van a tener que quedar luego de clase, días que van a tener que ir horas extras para recuperar”, explicó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

“Armamos esta segunda instancia de boletín que es una suerte de compromiso entre la escuela y el estudiante y que pone en claro para cada uno de los chicos cuáles son las materias que deben, cuáles son los contenidos de cada una de esas materias que tiene que poder acreditar, cuáles son las instancias de evaluación que se le abren, en qué momento van a poder rendirlas y cómo: ya sea con trabajos integradores, con exámenes”, dijo esta mañana, en diálogo con LN+, la funcionaria porteña.

Los estudiantes tendrán distintas instancias para recuperar los saberes no adquiridos en su momento: horas extras en la escuela, tareas adicionales y maestros particulares para el seguimiento son algunas de esas oportunidades, indicó Acuña. “Se está poniendo en juego la promoción de esos alumnos” , agregó.

Un "segundo boletín" para los alumnos pequeños que deben materias

La titular de la cartera educativa indicó que es posible que los alumnos que deban recuperar tengan que asistir a la escuela los sábados. “Hoy ya tenemos 20 escuelas que abren esos días para cerca de 9000 estudiantes que están yendo a prepararse. Son chicos que tienen entre cinco y ocho asignaturas pendientes lo que significa que tuvieron una débil continuidad con la institución el año pasado”, sumó.

Distancia y ventilación cruzada, con el foco puesto en los protocolos dan clases en el colegio porteño Islands International School

Acuña dijo que no va a haber una única unidad pedagógica como la fue la de los años 2020 - 2021 como consecuencia del cierre de las escuelas durante gran parte del año pasado por la pandemia del coronavirus. “Esta vez, los chicos van a tener que poder acreditar los saberes esperados con otras instancias adicionales para darle otra oportunidad quienes no pudieron aprender en su momento. Quienes no puedan acreditar todos los conocimientos van a tener que volver a cursar los años que tienen que recuperar” , agregó la ministra de Educación.

De acuerdo a la información del Gobierno de la ciudad, cuatro de cada 10 alumnos de la secundaria deben materias pendientes en proceso del 2020 y el número se duplica si se tienen en cuenta los estudiantes que ya traían materias pendientes o previas de años anteriores.

LA NACION