Crisis del tanque químico en California: todas las escuelas que cierran mientras dure la emergencia

Una emergencia química registrada en una planta aeroespacial de Garden Grove, en California, provocó el cierre de establecimientos educativos y el despliegue de recursos estatales y locales en distintas zonas del condado de Orange. Las autoridades trabajan desde hace más de 48 horas para controlar un tanque industrial que contiene metacrilato de metilo, un químico altamente inflamable.

Qué escuelas cerraron por la emergencia química en Garden Grove

Las restricciones impactaron especialmente en el sistema educativo del condado de Orange. Varias instituciones suspendieron actividades o trasladaron temporalmente a sus alumnos a otros edificios escolares mientras continúan los operativos de contención.

Más de 50.000 residentes fueron evacuados en el condado de Orange mientras bomberos y especialistas intentan estabilizar un tanque con químicos tóxicos en riesgo de explotar Ethan Swope - AP

En un comunicado oficial, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove informó el cierre de 12 escuelas y otras instalaciones del distrito hasta el 27 de mayo.

Barker Elementary School

Bryant

Carver

Enders Elementary School

Garden Park

Lawrence Elementary School

Wakeham Elementary School

Patton Elementary School

Bell Intermediate School

Alamitos Intermediate

Pacifica High School

Rancho Alamitos High School

Skylark Preschool

Maintenance and Operations Facility

Lampson Bus Yard

Las autoridades educativas informaron que las decisiones fueron tomadas en coordinación con los organismos de emergencia y fuerzas policiales. “La seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias sigue siendo nuestra máxima prioridad. Les informaremos de las novedades a medida que dispongamos de más información", comunicaron.

Reubicación de estudiantes en distintos distritos escolares

Según el Departamento de Educación del Condado de Orange (OCDE, por sus siglas en inglés), otros distritos escolares del área implementaron traslados temporales para garantizar la continuidad de las clases:

En el Distrito Escolar de Magnolia, los alumnos de Esther L. Walter School fueron derivados a Jonas E. Salk School .

. Los estudiantes de Robert M. Pyles STEM Academy fueron enviados a Mattie Lou Maxwell Elementary .

. En el Distrito Escolar de Savanna, los estudiantes de Hansen Elementary fueron distribuidos entre las escuelas Holder y Twila Reid .

. El Distrito Escolar de Westminster reorganizó varias instituciones: Finley, Johnson y Sequoia fueron trasladadas a Stacy Middle School, mientras Anderson, Fryberger, Meairs y Schmitt pasaron a funcionar en Warner Middle School.

El Distrito Escolar de Cypress informó además que Frank Vessels Elementary y Juliet Morris Elementary permanecerán cerradas hasta nuevo aviso debido a las restricciones establecidas alrededor del área de emergencia.

El incidente se produjo en las instalaciones de la empresa GKN Aerospace, ubicadas sobre Western Avenue. Los bomberos y equipos especializados advirtieron sobre la posibilidad de una explosión o una fuga química debido al aumento de presión y temperatura dentro del tanque.

Como medida preventiva, se estableció un perímetro de evacuación de aproximadamente 1,24 millas (dos kilómetros) alrededor del área afectada. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia para acelerar la movilización de personal, equipamiento y asistencia logística.

El gobernador Newsom presentó una solicitud formal al presidente Donald Trump para una declaración de emergencia federal Imagen compuesta

La operación para estabilizar el tanque químico en California

Durante la noche del sábado 23 de mayo, especialistas en materiales peligrosos realizaron una misión de reconocimiento para inspeccionar el estado del tanque industrial. Según explicó el jefe interino de bomberos del condado de Orange, TJ McGovern, los equipos detectaron una posible fisura que podría estar liberando parte de la presión acumulada.

“Habrá mucha más información mientras examinamos y validamos todos los datos que obtuvimos”, señaló McGovern en un comunicado.

Las autoridades indicaron que el hallazgo podría modificar la estrategia aplicada hasta el momento para controlar el incidente. Sin embargo, aclararon que continúan los análisis técnicos antes de autorizar el regreso de los residentes evacuados.

Los equipos de emergencia mantienen operaciones permanentes para enfriar la estructura y monitorear la calidad del aire. También se activaron estudios ambientales para evitar posibles impactos sobre cursos de agua y sectores residenciales cercanos.

"Su protección y su seguridad son nuestra responsabilidad primordial en este momento", aseguró el jefe interino de los bomberos. “Sabemos que están fuera de sus hogares y queremos que regresen, pero no podemos hacerlo hasta que se considere seguro”, agregó.

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Estado de emergencia y pedido de ayuda federal

La declaración de emergencia firmada por Gavin Newsom habilitó la utilización de recursos estatales adicionales, lo que incluye recintos públicos para alojar a personas evacuadas. Entre ellos se encuentra el Orange County Fairgrounds, utilizado como espacio de asistencia temporal.

El operativo incluye más de 785 rescatistas, bomberos y especialistas en sustancias peligrosas que trabajan en turnos continuos. Paralelamente, el gobierno estatal coordinó medidas de apoyo para los afectados, como transporte gratuito mediante vales y acuerdos con hoteles para reducir costos de alojamiento.

“Trabajamos codo a codo con las autoridades locales y el personal de emergencia para garantizar la seguridad de la población, apoyar las evacuaciones y las operaciones de albergue, monitorear las condiciones ambientales y asegurar que las comunidades reciban información oportuna y precisa", detalló Newsom en un comunicado oficial.

Además, el mandatario estatal presentó una solicitud formal al presidente Donald Trump para obtener una declaración de emergencia federal. El pedido busca activar recursos de FEMA para financiar evacuaciones, refugios temporales, servicios médicos y gastos operativos vinculados a la emergencia.