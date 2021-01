La respuesta de los gremios tras el anuncio del regreso de las clases presenciales Crédito: Julián Bongiovanni / LA NACION

Luego de que el jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara el plan para la vuelta a clases presenciales, uno de los gremios docentes, Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), no tardó en responder a la medida. "Quieren empezar el 17 de febrero relativizando de manera irresponsable el avance de la pandemia en el país en general y en la ciudad en concreto", dijo el secretario adjunto Jorge Adaro.

"Nos quieren convencer de que esto es posible", agregó el sindicalista en diálogo con El Destape Radio. El dirigente docente porteño señaló que "si sos Gobierno y planteás un esquema de presencialidad desde el 17 tenés que armar un plan. Ellos dicen que cada escuela se va a hacer cargo. Es una locura".

"Están delegando de forma inconsulta la responsabilidad a los directores de las escuelas. Son irresponsables y se lavan las manos. No tienen un plan serio para presentar", destacó Adaro. "Tiene que haber elementos de higiene. Pero venimos de un año que no han podido ni siquiera garantizar el alcohol en gel para los docentes y los auxiliares", denunció.

"Nos llevan a un escenario complejo en el aumento de la circulación del virus", dijo Adaro y agregó, en ese marco: "Es una política criminal para los pibes y para todos los que intervenimos en la escuela pública".

"El Gobierno tendría que hacerse cargo de ofrecer micros escolares para los traslados de los niños y niñas y nos dijeron que no. Dejan a la voluntad de la ciudadanía la solución del transporte", criticó con dureza el gremialista. Adaro no descartó medidas de fuerza: "Vamos a reunirnos en asambleas desde el 8 de febrero para decidir lo que vamos a hacer. No descartamos tomar medidas de fuerza".

A fines de la semana pasada, la seccional Capital del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) había emitido un comunicado que decía que "la presencialidad en las escuelas solo es posible en condiciones epidemiológicas seguras". En uno de los encuentros con autoridades del Gobierno porteño, donde le fueron informados algunas de las medidas anunciadas esta mañana, el gremio mostró su preocupación porque "muchas instituciones no tienen las condiciones edilicias para mantener el protocolo de distanciamiento social", se agregó en el texto dado a conocer.

"Desde el Sadop Capital sostenemos que hoy no están dadas las condiciones objetivas en términos sanitarios ni epidemiológicos para volver a la presencialidad. Estamos en tiempos de restricciones y de un ascenso de la curva de contagios. En este contexto, pensar en una presencialidad para febrero nos parece como mínimo testimonial y apresurado", se indicó. Los gremialistas privados indicaron que para generar las mejores condiciones sanitarias para la vuelta a la presencialidad se lleve adelante un proceso de vacunación de todos los docentes de la ciudad.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, precisó hoy cómo será el dictado de clases en la ciudad, cuyo regreso fue anunciado para 17 de febrero próximo. En principio, la cursada se desarrollará los cinco días de la semana y con un mínimo de cuatro horas por día.

De acuerdo al esquema anunciado, el 17 de febrero iniciarán cuatro grupos de estudiantes: los chicos de los jardines maternales, el nivel inicial, primer ciclo de primaria (primer, segundo y tercer grado) y primer ciclo de secundaria (primer y segundo año).

Luego, el 22 de febrero se sumará el resto de los alumnos de la primaria y una semana después, el 1 de marzo, será el turno de todo el nivel secundario.

