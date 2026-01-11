Caluroso, soleado y con cielo despejado: cómo estará el clima este domingo en Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este domingo se vivirá una jornada calurosa, soleada y de cielo despejado en la mayor extensión del territorio de Buenos Aires. Si bien la mañana podría presentar condiciones más bien frescas, con el transcurso del día las nubes se irán abriendo paso al abrumador registro solar.

Además, el ente anticipó cómo estará el clima para el arranque de la próxima semana.

El tiempo en la Argentina, region por region

Durante la madrugada del domingo se normalizará el nivel del Río de la Plata, levemente incrementado por el acumulado de las lluvias del sábado. Hacia el amanecer, el viento sur hará que las nubes pierdan fuerza, consolidando el ascenso térmico.

A partir de las previsiones del SMN, de una mañana dominical que oscilará entre los 15° y 17° C, pasaremos a una jornada que posiblemente supere los 32° C cerca de las tres de la tarde.

Este domingo la temperatura irá en ascenso

La tendencia se mantendrá con la puesta del sol, inaugurando una nueva semana que tendrá valores típicos para esta época del año.

Cómo arranca la semana

El lunes continuará el aumento gradual de la temperatura. Se espera una jornada soleada con algunas nubes, con registros que irán desde los 21° hasta los 32° C. El ambiente será más caluroso, aunque todavía sin condiciones extremas y con nulas probabilidades de lluvia.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Domingo 11 Mín. 17°C - Máx. 30°C 0% 13 - 22 km/h Lunes 12 Mín. 21°C - Máx. 32°C 0% 13 - 22 km/h Martes 13 Mín. 23°C - Máx. 34°C 0% 13 - 22 km/h

Para el martes, el pronóstico anticipa una jornada nublada con intervalos de sol, puntualmente en las primeras horas del día.

Temperaturas frescas y manana nublada en la Ciudad

Las marcas térmicas seguirán en ascenso, con una mínima de 23° y una máxima cercana a los 34° C, lo que comenzará a instalar un clima más pesado, sin llegar al agobio registrado durante los últimos días del 2025.