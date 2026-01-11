Quién era el peluquero argentino que fue asesinado durante un tiroteo en Tulum

Un ciudadano argentino fue asesinado el viernes por la tarde durante un ataque armado registrado en un local nocturno de la ciudad de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo. El hecho ocurrió en medio de la actividad habitual del establecimiento y dejó además a otras dos personas heridas. Los agresores escaparon.

La víctima fue identificada como Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, oriundo de la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán. El ataque se produjo alrededor de las 14 dentro del boliche Vesica Canote Club, cuando el complejo funcionaba con normalidad y con presencia de público, incluidos menores de edad. Testigos señalaron que el estruendo de los disparos generó pánico entre los asistentes, tras lo cual los atacantes se dieron a la fuga.

Minucci recibió impactos de bala en el cuello, el rostro, los brazos y el tórax. Fue trasladado de urgencia a un hospital de Playa del Carmen, donde finalmente murió como consecuencia de las heridas.

Además del ciudadano argentino, resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y oriundo del estado de Veracruz, y Saúl “N”, de 34. Ambos permanecen internados bajo observación médica.

Minucci había nacido en 1988 y desde noviembre residía en México. En Tulum se desempeñaba como peluquero, oficio al que se dedicaba desde hacía varios años. Tras su llegada, abrió una peluquería y barbería denominada Good Luck, emprendimiento por el cual comenzó a difundir su trabajo en redes sociales a partir del 20 de noviembre. En la descripción de la cuenta figuraba la frase: “En los detalles está la clave”.

De acuerdo con sus últimas publicaciones, tenía previsto abrir una nueva sucursal en la ciudad santafesina de San Lorenzo a partir de febrero.En su perfil personal en redes sociales, su nombre aparecía acompañado por un trébol de cuatro hojas —símbolo de su marca— y la descripción: “Solo tus alas precisan intento”.

El hombre estaba en pareja con Lucina, una mujer de 32 años, quien cursa un embarazo, de acuerdo con información difundida por allegados. Una amiga de la mujer publicó un mensaje en Instagram en el que señaló: “Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor. Hoy su familia necesita ayuda para poder repatriar sus restos y traerlos de regreso a casa. La logística es muy costosa y los excede por completo”.

Y completó: “Jona era el compañero de vida de mi amiga, quien atraviesa este dolor inmenso estando embarazada, además de ser un ser profundamente querido por su familia, amigos y todas las personas que lo conocieron. Dejó huellas de amor que nunca se borrarán”.

En la misma línea, la Junta Interna de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, donde Minucci trabajó antes de dedicarse a la peluquería, difundió un mensaje en Facebook para acompañar a la familia.

En el posteo expresaron: “Lamentablemente hoy nos encontramos con la noticia de la tragedia de nuestro excompañero Fabriquero Joni Minucci. Hoy su familia acude a todos para poder repatriar su cuerpo desde México. Para todos los que quieran ayudar, compartimos sus números de cuenta donde la familia está juntando dinero para afrontar los gastos de su regreso”.