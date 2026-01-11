Un argentino murió en un tiroteo durante una fiesta en Tulum

Un peluquero argentino fue asesinado a tiros el viernes por la tarde en un boliche en Tulum, México. El ataque, perpetrado por individuos aún no identificados, dejó además un saldo de dos personas heridas.

La víctima fue identificada como Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, oriundo de la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán. Desde noviembre residía en México.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 dentro del local Vesica Canote Club, en la ciudad de Tulum, en el estado de Quintana Roo. De acuerdo al diario local Por Esto! el ataque armado sucedió cuando el complejo operaba con normalidad y con presencia de bañistas, incluidos menores de edad. Según el relato de testigos, el estruendo de los tiros provocó pánico en el interior del establecimiento los agresores se dieron a la fuga.

Minucci recibió disparos en el cuello, rostros, brazos y tórax. Fue trasladado de urgencia al hospital Playa del Carmen donde finalmente murió.

Además de Minucci otras dos personas resultaron heridas: Deyran de Jesús “N”, de 30 años y originario de Veracruz, y Saúl “N”, de 34 años. Ambos permanecen bajo observación médica.

Noticia en desarrollo