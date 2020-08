Belocopitt habló sobre el avance del coronavirus en el país

El presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS), Claudio Belocopitt, se refirió este lunes al avance de casos de coronavirus en el país y le reclamó al Gobierno que "no saque leyes que ponga a la gente en la calle".

Invitado a Animales Sueltos, el dueño de Swiss Medical habló sobre el DNU publicado en el Boletín Oficial donde se extiende la cuarentena hasta el 16 de agosto y se prohíben las reuniones sociales en todo el país. "La gente está reventada haciendo un esfuerzo gigante. Agarrá a cualquier profesional, están cansados, van cinco meses de máxima tensión, de despelote todo el día", dijo.

Además, destacó la labor de los profesionales de la salud en la pandemia y pidió que sean respetuosos con ellos: "Están trabajando por la sociedad, esa que se está cagando de risa en un parque. Entiendo que están cansados, pero hagámoslo con normas, respetemos la distancia, no un asado de 40 personas en una casa. Déjense de joder. Ya no es una diversión, es una falta de respeto. Todo tiene un límite, es una barbaridad y es a esos a los que el Presidente les está hablando, porque sabemos mejor que nadie que ha habido infinidad de eventos clandestinos de tipos que se creen recontra piolas, que son unos vivos bárbaros y muchos después caen infectados".

Asimismo, le exigió al Gobierno "responsabilidad" a la hora de promover debates que impliquen descontento social. "Hay leyes que no son momento de sacar. Cuando vos tenés alguna ley que te va a generar movimiento popular, frenala, flaco".

Y apuntó a la marcha que hubo el sábado en contra el proyecto para reformar el Poder Judicial: "Si vas a discutir la reforma judicial y sabés que la gente va a salir a la calle... no importa si está bien o mal, no es momento porque van a salir. Podemos esperar. Ahí también tenés que ser responsable. Votá una ley que no le importe a nadie o que no genere polémica, aprovechá, hay un millón. No saqués leyes que ponga a la gente en la calle porque no lo necesitamos. Hagamos todo lo que hay que hacer para que no salgan".

Respecto de la cifra de casos positivos de Covid-19 en la Argentina, Belocopitt señaló que el sistema de salud aún "lo está soportando bien", pero que las personas "ya están tan relajadas que ya ni sorprende" que este lunes se haya llegado a un número récord de muertes.