Colegiales: un feroz incendio consumió al menos cinco vagones y una locomotora antiguos del Tren Mitre
Las llamas se desataron en la noche del domingo y alcanzaron a formaciones en desuso almacenadas en un predio a cielo abierto
El domingo por la noche se desató un feroz incendio en una serie de vagones ferroviarios en desuso próximos a la Estación Colegiales del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, en la ciudad de Buenos Aires. El tenor de las llamas requirió de trabajo de Bomberos para controlar el fuego.
El incendio ocurrió en un predio a cielo abierto ubicado en la calle Moldes al 800 del barrio de Colegiales, en donde se almacenan alrededor de 10 antiguas formaciones de tren, según pudo saber LA NACION de fuentes policiales.
Las feroces llamas de color rojizo hacían contraste con la oscuridad noche y elevaron una espesa nube de huno gris producida por los desechos de los bienes incendiados. Como consecuencia, cinco vagones y una locomotora se vieron afectados.
Para controlar las llamaradas, al lugar llegó una dotación del personal de Bomberos de la Ciudad, que atacaron el siniestro con dos líneas de 38 milímetros, logrando dominar la situación.
Pese a que la situación quedó bajo control, en redes sociales circularon diferentes videos que dieron cuenta de la intensidad del incendio y el tenor de las llamas.
Además, según denunciaron distintos usuarios que comentaron en las publicaciones, el incendio podría haberse desatado como consecuencia de personas que cruzaron el cerco de seguridad y hacen fogatas para quemar el recubrimiento de cables de bronce, para luego revenderlo.
Por el momento, no se pudo identificar cuál fue el origen del foco ígneo.
En las imágenes se ven diferentes formaciones grafiteadas y el accionar de los bomberos ingresando con trajes resistentes al calor para disparar agua directamente sobre la raíz del incendio.
