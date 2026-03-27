Con ritmo slow. Un nuevo polo gastronómico se consolida en pleno barrio de casas bajas

Considerado el barrio porteño con mayor calidad de vida por su seguridad, tranquilidad y espacios verdes, Colegiales promete ser el próximo polo de cafés, restaurantes y afines con más onda. Si bien es un barrio dividido –con una zona residencial, donde la mayoría de los vecinos disfrutan el sonido del silencio, y otra con comercios agrupados en las avenidas principales que lo bordean–, en su conjunto se respira el lujo silencioso y hoy la cantidad de propuestas gastronómicas es mucho más grande de lo que uno se imagina.

Es que, silenciosamente, la parte más residencial de este barrio comenzó a poblarse de reductos gastronómicos que, en conjunto, ofrece propuestas muy diferentes. Así, sus tranquilas calles le dan hoy la bienvenida a los trotamundos bonvivants con ansias de descubrir lugares clásicos y espacios nuevos.

TREINTA SILLAS

CAP. GRAL. RAMÓN FREIRE 700

De la mano del cocinero Ezequiel Gallardo, este restaurante a puertas cerradas es uno de los pocos que quedan en la ciudad, y si aún no lo conocen tienen que visitarlo. Con más de 18 años de existencia interrumpida, cada cena es una experiencia única. Su locación secreta es una hermosa casa con jardín donde los comensales aman disfrutar bajo las estrellas. Su salón es íntimo, acogedor, un espacio en el que se respira la elegancia y el amor por la buena comida. Abierto solo de jueves a sábado por la noche, el menú de cuatro pasos cambia todas las semanas (incluye agua y café): trucha con hinojo, zucchini, orzo y tomillo, carpaccio de ojo de bife con sabayón, parmesano y piñones, tartar de langostinos con palta, maíz y maracuyá, halloumi con rúcula, gochujang e higo, son solo algunas de las creaciones únicas e irrepetibles que ofrece.

El menú se puede encontrar en su página web o consultar desde su cuenta de instagram y la reserva es imprescindible. Apto para eventos y festejos privados, acaba de inaugurar un nuevo espacio VIP dentro del mismo lugar (Treinta El Back) con capacidad hasta 14 personas donde también se dicta clases de cocina y menú personalizado en un ambiente íntimo y exclusivo. Cuenta con una barra con bebidas del mundo y colección de vinos, lo recomendamos.

TRES- CAFÉ DE ESPECIALIDAD

TEODORO GARCíA 2806

Ubicado en una esquina y a pasos de la estación de tren Colegiales, esta cafetería de especialidad es un must para los amantes del placer y de la buena vida. Elegida como una de las 100 mejores cafeterías de Sudamérica por The Worlds 100 Best Coffee Shops, su estilo minimalista refleja la elegancia y la sofisticación de la simpleza. Con una amplia variedad de cafés de origen de diferentes fincas y zonas geográficas provenientes de Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y otras latitudes, todos los granos son seleccionados por la barista y socia propietaria

Agustina Román, una de las pocas profesionales del rubro que cuenta con la certificación Q Arabica Grader otorgado por la Coffee Quality Institute (CQI). En TRES se tuesta y se sirve el café de especialidad en diferentes métodos de preparación según el pedido de cada cliente, puede ir desde una máquina de espresso hasta una cata de granos preparados bajo el método de filtrado Origami. Toda la pastelería es propia, al igual que las opciones saladas. Tienen modalidad takeaway y se puede comprar los paquetes de café para preparar uno mismo en casa. La máquina de tostadora a la vista es un espectáculo visual, la sala de degustación es una envidia y el Espresso Tonic que ofrecen es uno de los mejores. Imperdible.

CRUZ OMAKASE

MENDOZA 1730

De reducido espacio como muchos lugares de Japón, este coqueto lugar con ambientación del país del Sol Naciente, cuenta con una barra con capacidad de hasta 8 personas y ofrece diferentes creaciones culinarias de la cultura nipona: sushi roll, hako sushi, onigiri, sashimi, niguiris, hand rolls, etc. Con productos del mar y diversas pescas, la experiencia principal es el omakase de 12 pasos, una propuesta donde el comensal recorre con su paladar una ruta de sabores orientales a través de diferentes piezas.

Con muy buen precio, el “menú omakase” es individual, y va cambiando según estación y temporada. Sugerimos hacer reservas (tiene dos turnos, 20hs y 22hs, de martes a sábado), consultar por los especiales de 8 pasos con maridaje de vino. También se puede pedir combinados y/o por piezas u opciones de combos handrolls (de 4 a 6 unidades). Su propietario Francisco Tessey cuenta con larga trayectoria en el mundo gastronómico y su formación de sommelier se ve reflejado en la amplia propuesta de bebidas que ofrecen para maridar la comida: además de una extensa carta con una cuidadosa selección de vinos argentinos, tiene cervezas del mundo, whisky japonés y más de siete sakes diferentes. Elijan su propia aventura.

LA CONDESA

VIRREY ARREDONDO 3505

Frente a Plaza San Martín de Garicoits, una de las más lindas de Colegiales, este restaurante de parrilla y pasta es uno de los lugares más frecuentados por los vecinos. Bajo el concepto de “cocina argentina”, el fuerte de la casa es la parrilla: con diferentes cortes, gramajes y cocciones, son abundantes, compartibles y apto para toda la familia. El ojo de bife con hueso (600gs) viene con dos guarniciones a elección, la colita de cuadril es una pieza única impresionante de 1.1kg, y el asado del centro de 5 costillas (450gs) también es una gran opción.

Las pastas caseras llevan la calidad y el sello del reconocido restaurante italiano Il Mattarello (la familia propietaria del ristorante forma parte de la sociedad comercial de La Condesa): tagliatelle con pomodoro y pesto genovese, ravioli 4 formaggio, sorrentinos a la carbonara con yema de huevo y panceta, son solo alguno de los clásicos y los gnochi soufle de espinaca merecen aplausos. Entre las entradas, los comensales memoriosos aún recuerdan la sartén de morcillas con huevo estrellado y espinacas asadas, los buñuelos de verdura con queso parmesano son muy buenos, la tortilla de papas trufada es uno de los más solicitados, y las jugosas empanadas de carne blend especial son una tentación. Los mediodías de los días hábiles ofrecen completo menú ejecutivo de 2 pasos con bebida a módico precio, carta de vino completa, postres variados. Para ir en grupo.

felisa

FELISA

ZAPIOLA 1353

La nueva apertura. Y de la mano de expertos. Felisa es una parrilla diferente, no solo porque ofrece un excelente servicio, una divina ambientación, hermosos platos, ricos tragos, una carta de vino con etiquetas finamente seleccionadas. Sino también por el equipo y el capital humano que hay detrás de este nuevo reducto. Ideado por Justine Devroe (socia-propietaria en Funga, Felisa es el nombre de su abuela), Andrés Rolando (empresario gastronómico, creador de lugares como Trade Skybar, UpTown, Nicky Harrison, entre otros), Leandro Volpe (conocido como “Leno” Burgerfacts en las redes, el catador de hamburguesas) y otros socios, Felisa promete ser el nuevo templo de placer para ofrecernos lo mejor de todo: un espacioso salón principal con 2 barras (una para cenar mirando la cocina y otra para disfrutar tragos y picar algo) y un jardín íntimo con mesas bajo las estrellas. En todos los detalles se ve el cuidado.

La cocina está a cargo por Gianlucca Zago (ex Ácido), y la carta es directa, simple, sin nomenclaturas ni snobismo. Placer absoluto el Yaki-bife con crudo de lomo y salsa de yemas, y el crudo de langostinos es perfecto. Ofrecen diferentes cortes de carne y tienen vaca vieja madurada por peso (el comensal puede pedir una pieza superior a 400 gs, el mozo trae la carne a la mesa del cliente para su aprobación para luego comandar a la cocina para su cocción), entre las guarniciones, la pasta es una excelente elección además de las clásicas papas fritas, por supuesto. Pueden elegir el punto de cocción de las carnes y escuchar las sugerencias de la casa: la hamburguesa de carne madurada, manteca Felisa, pickles y papas Dauphine es un must y es una de las opciones más solicitadas. Los vinos son seleccionados por la reconocida sommelier Valentina Litman, y ofrecen cosechas nacionales y etiquetas importadas por copa y por botella. Servicio muy atento, por el momento solo de noche y con reserva previa. Pedir el Martini Umami de Shiitake y Kombu antes o después de la velada y dejate asombrar por su complejidad y elegancia. El postre es “sorpresa” (así figura en su menú), consultar por los fueras de carta. Hay que ir.

FLORENTIN

CONDE 1402

En una esquina donde en algún momento funcionaba una fiambrería de barrio, Florentin ofrece desde hace más de 2 años, creaciones con sabores israelí mix Asia. Con una cocina a la vista, una pequeña barra y mesas afuera, su estilo cantina con luces tenues recrean un ambiente cálido que cuenta historias. Ignacio Aizenberg estudió en Gato Dumas, trabajó en Medio Oriente y en este lugar rinde homenaje al famoso barrio de Tel Aviv poniendo el mismo nombre.

Con una muy cordial atención del personal, el menú empieza con una serie de platos fuera de carta (que puede durar todo un mes o menos), para luego continuar con las propuestas fijas de la casa. Los platos son abundantes y muchos son para compartir, manteniendo la esencia de la propia cultura gastronómica. Sugerimos empezar con entradas como el babaganush con aceite de alga nori y caviar de verdes, y el creamy hummus montada con tahina, con salsa teriyaki y caviar de soja (ambos viene con panera de pan pitá y jalá, ofrecen media porción o porción completa). O pedir el principal The Platon, que trae falafel, tabulé de quinoa, coleslaw, hummus, acompañado de arroz yakimeshi y tahina y compartir con todos los comensales.

Muy bueno el paté de hongos asados con oporto, pan de arroz y cebollas encurtidas, poderoso y muy sabroso los mejillones con teriyaki y arroz salteado al estilo oriental. El ADN de la cocina israelí se encuentra muy presente en los platos, y se percibe el “dash” de sabores orientales provenientes de China y Japón. Abierto solo de noche, para descubrir un nuevo mundo.

NAUSICAÄ- HELADOS & CAFÉ

CAP. GRAL. RAMON FREIRE 979

Recientemente mudada, esta heladería de barrio inaugurada en marzo del 2021 se trasladó a unas cuadras de su anterior locación y ahora cuenta con más espacio, más novedades y con una librería con venta de publicaciones usadas y libros de segunda mano que conviviendo con las tortas y los helados. Creada por Romina Schiavoni, oriunda de zona oeste, donde su familia tiene heladerías desde hace más de 38 años, hoy está feliz de ofrecernos más de 40 sabores desde esta nueva casa.

Ambientado con imágenes japonesas, el nombre surge de la película de animación japonesa del mismo nombre (Nausiccä del Valle del Viento). Se puede pedir hasta cuatro sabores por kilo y tienen un original box de seis sabores a elección. Para los paladares avanzados sugerimos el Valle del viento (crema de sésamo negro tostado), Capuccino, y el increíble Lavanda con arándanos; y para toda la familia el Yogurt Cadbury, Super dulce de leche, y cualquiera de las nueve variedades que tiene con chocolate. Ofrece cafetería estándar, tortas, pastelería, tostados y ensaladas, realizan muestras con artistas locales y editan con sus obras las etiquetas que van en los pedidos de los helados. Es Pet Friendly, consultar por las promos.

GUACHIN

ZAPIOLA 1477

Con un poco más de tres meses de existencia, Guachin se instaló en el barrio como si fuese un clásico de toda la vida. Nada quedó de la tienda que vendía miel y huevos, hoy en día es un restaurante informal que ofrece pastas y tragos con ambientación minimalista con mucha onda. Los propietarios son cuatro amigos de zona norte egresados del mismo colegio (uno de ellos es cocinero, Iñaki Mena Saravia, responsable de la cocina), que juntos encontraron en este barrio el lugar ideal para cumplir el sueño de abrir un espacio dedicado a la pasta.

Con algunas mesas adentro y un poco más en la vereda, el local cuenta con una larga mesa comunitaria para comer con perfectos desconocidos, amigos y familia. Los quesos fritos con salsa pesto son ideales para empezar la velada junto con las croquetas de jamón crudo con salsa pomodoro, los principales son todas pastas (salvo la milanesa de ternera que viene acompañado con tagliatele en salsa Alfredo y pimiento negra): orecchiete, agnolotis, tortelli, capelaci y otras creaciones italianas compiten entre sí ante la elección del atento comensal.

Con muy buena atención, la carta de vino cumple, el tiramisú es muy bueno y ofrecen de 18 a 20, tragos 2x1 en toda la carta con degustación de focaccia de gentileza. Para pasar un buen rato con buena comida con muy buenos precios. La data: el nombre surgió de una desconocida, que escuchó la conversación de los muchachos y se les acercó ofreciendo el nombre que hoy da al lugar.

SICILIA I CORTILE

DORREGO 1588

Dentro de una casona antigua restaurada funciona esta cafetería de especialidad donde la buena comida y el buen gusto conviven a la perfección junto con el arte y la naturaleza. Sicilia il Corttile cuenta con diferentes ambientes, un hermoso patio cubierto, salones varios y un envidiable jardín ideal para los días soleados.

La carta es sin carne, con propuestas comfort food: muy buenos paninis, en especial el de calabaza, brie, chutney y rúcula; ofrecen variedad de platos con huevo, y la Shakshuka con salsa de tomates especiada, stracciatella y queso reggianito es un verdadero manjar. No olvidar consultar por la sopa del día porque suele ser una grata sorpresa. Su brunch es super abundante y completo: incluye bebidas, infusiones y variedad de cosas dulces y degustación de salados. Toda la pastelería es producción propia y su torta sin harina (de trigo) hecha con polenta, harina de almendra y naranja es sublime, sugerimos acompañar con un buen café de origen filtrado preparado en Chemex o algo frío y refrescante como una Orangina limonada con romero o una Infusión frutal con frutas de estación, té negro e hierbas. Combinación perfecta.

FUGA

ZAPIOLA 1375

En este restaurante sin carne, los hongos toman el protagónico y se convierten en sabrosos platos que tientan a todo comensal omnívoro. Con pocas mesas y un patio al descubierto al ingreso, el lugar es frecuentado por público local y extranjeros que buscan disfrutar una propuesta diferente en el país del asado. Todos los platos son individuales, de porciones correctas, algunos más importante que otros: una linda opción para empezar es la empanada de hongo de pino, gírgola, portobello, champiñón y queso mozzarella con acompañado con relish de pera y el chipá relleno de champi & portobello con chutney de ciruela y tomate que es uno de los más pedidos.

Al momento del principal, el shawarma de gírgolas con hummus, pickles de cebolla morada, salsa turca y ensalada bate récord en la comanda, al igual la hamburguesa MacLion, con melena de león, cebolla a la plancha, queso fundido, lechuga y pepinos agridulces. Con opciones gluten free y vegano, de día el lugar se transforma en una cafetería bajo la identidad de Verdín y tiene propuestas más informales, ensaladas varias, pastelería dulce, tragos de autor y diferentes hongos adaptógenos que ayudan a mejorar el equilibrio de tu cuerpo. Pedir con café y dejarse llevarte con calma y relax.