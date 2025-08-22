LA NACION

Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico

El cardiólogo Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+, donde recomendó la ingesta de estatinas y aclaró que, en muchos casos, una alimentación equilibrada y la actividad física no son suficientes para controlar el nivel de colesterol

Tartaglione reivindicó la ingestión de las estatinas
Cazan una enzima, la aplastan y no se fabrica tanto colesterol”. Así describió el cardiólogo Jorge Tartaglione al trabajo de las estatinas, un medicamento que contribuye a regular los niveles de colesterol y reducen el riesgo de infarto, ACV y enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y demencia.

Colesterol
Por otro lado, el cardiólogo remarcó que la actividad física y una dieta saludable contribuyen a controlar los niveles de colesterol, pero que en muchos casos no son suficientes y es necesario un tratamiento con medicación.

Un 30% viene de la dieta y mucha gente lo fábrica genéticamente en el hígado”, precisó Tartaglione, en alusión a los pacientes vegetarianos que tienen el colesterol alto

Medicina y fake news

“Es muy preocupante la gran cantidad de noticias falsas que circulan. Prácticamente el 50% de las noticias médicas son falsas. No hay duda de que los medicamentos para el colesterol son buenos y salvan vidas”, sostuvo el especialista en los estudios de LN+.

Las fake news también abarcan el ámbito de la medicina
Vos entrás en las redes y dicen que si tomás estatina, te va a matar, te va a doler la pierna. Eso genera muchas dudas. Me preocupa que muchos de estos posteos son de médicos. ¿Por qué lo hacen?”, lamentó.

El colesterol malo y sus valores

Tartaglione también hizo referencia a los números estimados respecto al valor del LDL que ciertas personas deberían tener para evitar afecciones cardíacas.

  • Una persona sana: menos de 116
  • Fumador, hipertenso o diabético: menos de 100 o 70
  • Paciente con antecedentes de enfermedades cardíacas: menos de 50
Los especialistas recomienda elegir productos lácteos bajos en grasa para personas con enfermedades cardíacas o colesterol alto
Los especialistas recomienda elegir productos lácteos bajos en grasa para personas con enfermedades cardíacas o colesterol altoAngel Getan - Freepik

Antes de despedirse, el doctor aclaró que, como todos los medicamentos, las estatinas tienen efectos adversos. “En el 1% de los casos da dolores musculares”, concluyó.

