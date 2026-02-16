Colesterol: los seis alimentos que ayudan a prevenirlo y en qué cantidades hay que consumirlos

“Cazan una enzima, la aplastan y no se fabrica tanto colesterol”. Así describió el cardiólogo Jorge Tartaglione en su paso por LN+ al trabajo de las estatinas, un medicamento que contribuye a regular los niveles de colesterol y reduce el riesgo de infarto, ACV y enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y demencia.

Colesterol

Por otro lado, el cardiólogo remarcó que la actividad física y una dieta saludable contribuyen a controlar los niveles de colesterol, pero que en muchos casos no son suficientes y es necesario un tratamiento con medicación.

Las estatinas, un medicamento que contribuye a regular los niveles de colesterol

“Un 30% viene de la dieta y mucha gente lo fabrica genéticamente en el hígado”, precisó Tartaglione, en alusión a los pacientes vegetarianos que tienen el colesterol alto.

Medicina y fake news

“Es muy preocupante la gran cantidad de noticias falsas que circulan. Prácticamente el 50% de las noticias médicas son falsas. No hay duda de que los medicamentos para el colesterol son buenos y salvan vidas”, sostuvo el especialista en los estudios de LN+.

Las fake news también abarcan el ámbito de la medicina

“Vos entrás en las redes y dicen que si tomás estatina, te va a matar, te va a doler la pierna. Eso genera muchas dudas. Me preocupa que muchos de estos posteos son de médicos. ¿Por qué lo hacen?”, lamentó.

El colesterol malo y sus valores

Tartaglione también hizo referencia a los números estimados respecto al valor del LDL que ciertas personas deberían tener para evitar afecciones cardíacas.

Una persona sana : menos de 116

: menos de 116 Fumador, hipertenso o diabético : menos de 100 o 70

: menos de 100 o 70 Paciente con antecedentes de enfermedades cardíacas: menos de 50

Los especialistas recomienda elegir productos lácteos bajos en grasa para personas con enfermedades cardíacas o colesterol alto Angel Getan - Freepik

Antes de despedirse, el doctor aclaró que, como todos los medicamentos, las estatinas tienen efectos adversos. “En el 1% de los casos da dolores musculares”, concluyó.

Alimentos para prevenir el colesterol

De acuerdo a los especialistas, los mejores alimentos son aquellos de origen vegetal, ya que presentan altos niveles de fibra, un macronutriente que elimina las toxinas del cuerpo. Un informe de la Universidad de Harvard, resalta que las guías alimentarias americanas aconsejan un consumo de fibra diaria de entre 20 a 30 gramos.

bienestar healthy food Shutterstock

Se recomienda el consumo de: granos integrales, verduras de hojas verdes, crucíferas, legumbres, frutos secos y frutas.

Colesterol alto en la mitad de los argentinos

Según la 4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, en la Argentina cerca del 40 % de las personas mayores de 18 años tiene colesterol total elevado. La doctora Analía Aquieri, médica cardióloga del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostuvo que: “Dado que generalmente no hay síntomas inmediatos por tener el colesterol elevado, distintas guías del mundo sugieren tener un primer control entre los 6 y 11 años de edad y luego entre los 17 y 21″.

Una vez al año es recomendable realizar un chequeo médico para conocer los valores de colesterol Foto: Pe

“De todas maneras es importante remarcar que la presencia de antecedentes familiares de enfermedades del colesterol hereditarias, o enfermedad cardiovascular a edades tempranas, hacen necesario el control de los niveles de esta sustancia a intervalos menores. Se debe tener en cuenta el riesgo cardiovascular de cada paciente, en aquellos con riesgo bajo se recomienda reevaluar cada tres años hasta la cuarta década de la vida y luego anualmente”, detalló.

Riesgos de tener el colesterol LDL alto