La semana de la tapa española: desde cómo se hace hasta dónde se puede comer en Buenos Aires

No hay nada que identifique más a la cultura gastronómica española que la tapa. Aquel modo de comer pequeñas porciones de comida mientras se bebe un trago —en la mayoría con alcohol— y se disfruta del momento presente, se convirtió en una religión. Este plato traspasó las fronteras y se consolidó como una marca registrada, y gracias a la última gran inmigración de ese país a la Argentina, es que la presencia de esta tradición culinaria se estableció e imprimió huella.

En el marco del Tapeando 2026, que comprende a diferentes ciudades de nuestro país, conocé cómo nació este plato identitario, cómo se prepara y cómo podés participar en el evento nacional.

El tapeo implica recorrer distintos bares, compartir pequeñas preparaciones y combinar comida, bebida y encuentro social (Fuente: Instagram/@tapeando.ok)

Qué es la tapa española y qué no puede faltar en su composición

La tapa se conforma con porciones chicas de platos que en su mayoría se sirven grandes, como la tortilla de papa o las croquetas. Además, incluyen mariscos, fiambre, quesos y hasta embutidos.

Desde Pasaje Victoria, que se encuentra en Olivos y es uno de los locales gastronómicos participantes del evento, revelaron a LA NACION que en la preparación de las tapas no pueden faltar ciertos productos distintivos como perejil fresco, pimentón, un buen aceite de oliva y tomate. Son sabores puros que enseguida te conectan con España, advirtieron. Otro factor clave del tapeo es la menor intervención posible del producto: “Cuanto más natural, mejor, para conectar con el sabor real del alimento”.

La tapa estrella de Pasaje Victoria está compuesta de chorizo a la sidra y chipirones con papas bravas (Fuente: Instagram/@pasaje.victoria)

Una de las versiones preferidas por los clientes de Pasaje Victoria está compuesta por chorizo a la sidra (rodajas de chorizo sellado a la sidra con polvillo de laurel, hinojo, eneldo y ralladura de limón) y los chipirones con papas bravas (chipirones con perejil, alioli y papas fritas), “que son un éxito total con esa combinación de lo tierno del chipirón y lo crocante de las papas“.

El origen de la tapa española

Al igual que tantísimas otras recetas, el nacimiento de este plato típico tiene dos versiones. La primera habla de que en el siglo XIII, Alfonso X, conocido como “El Sabio”, creó una ley para que en las tabernas de Castilla se sirviera comida junto al vino.

La tapa está compuesta de productos, técnicas y tradiciones regionales y, al mismo tiempo, refleja la vida cotidiana de las ciudades (Fuente: Instagram/@tapeando.ok)

El monarca justificaba su decisión para evitar que los clientes se emborracharan demasiado. Con el propósito de aminorar el efecto del alcohol, incidió con esta norma para que las tabernas incluyeran pequeñas porciones de jamón.

Otro relato tiene como protagonista al rey Alfonso XIII, quien en su visita a un restaurante frente al mar en Cádiz, notó que el viento arrastraba partículas de tierra e insectos y estos ingresaban dentro de su copa de vino. Para evitar la contaminación, le pidió a un mozo un objeto para cubrir la misma y este utilizó una tapa de madera que contenía trozos de jamón encima.

El origen de este plato típico tiene dos versiones: una tiene como protagonista al rey Alfonso X y otra al rey Alfonso XIII (Fuente: Instagram/@tapeando.ok)

Según la leyenda, es de allí que surgió la idea de las tapas como tal y que más tarde se reprodujo por las diferentes tabernas de Andalucía y más tarde por toda España.

Las tapas españolas varían según la región, mientras que en algunas predomina el jamón ibérico, quesos o conservas, en otras son las tapas calientes, como tortillas, croquetas o calamares (Fuente: Instagram/@tapeando.ok)

En la actualidad, las tapas son parte de la tradición popular. Desde la Consejería del Turismo de la Embajada de España en la Argentina, afirmaron a LA NACION que la tapa es una de las expresiones más representativas de la cultura gastronómica española. “No es solo un tipo de comida, sino una forma de sociabilidad. El tapeo implica recorrer distintos bares, compartir pequeñas preparaciones y combinar comida, bebida y encuentro social”, dijeron.

El tapeo se considera como una puerta de entrada a la cultura española, aseguraron. Y subrayaron que está compuesta de productos, técnicas y tradiciones regionales y, al mismo tiempo, refleja la vida cotidiana de las ciudades.

Qué hace a la tapa española

Pese a que parezca un plato identitario del país, no existe una única combinación tradicional de tapas. La oferta varía mucho según la región, la ciudad e incluso el bar. En algunas zonas predominan preparaciones frías como jamón ibérico, quesos o conservas, mientras que en otras son más habituales las tapas calientes como tortillas, croquetas o calamares.

El tapeo se considera como una puerta de entrada a la cultura española (Fuente: Instagram/@tapeando.ok)

También cambian los formatos. En el norte son comunes los pinchos, en otras regiones, los montaditos o raciones pequeñas para compartir. Esa diversidad es parte central de la cultura del tapeo y refleja la riqueza de productos y tradiciones culinarias de las distintas regiones de España.

El festival Tapeando 2026: dónde comer las mejores tapas y hasta cuándo es

Entre el 3 y el 12 de abril se lleva a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza la quinta edición del Tapeando. Este evento tiene como objetivo posicionar a España como destino turístico a través de la difusión de la cultura del tapeo, “una de las señas de identidad de la gastronomía española”, explicaron desde la Embajada.

El Tapeando 2026 se lleva a cabo en Argentina entre el 3 y el 12 de abril (Fuente: Instagram/@tapeando.ok)

El festival comenzó en la Argentina y, este año, se sumará por primera vez una edición en Uruguay, con restaurantes de Montevideo (entre el 17 y el 26 de abril). Desde su primera edición, el festival se planteó con alcance federal, con el objetivo de acercar la experiencia del tapeo español a distintas ciudades del país.

El Tapeando tiene como propósito promocionar el turismo en España desde su cultura gastronómica

Durante el festival, restaurantes y bares participantes ofrecen tapas inspiradas en preparaciones tradicionales españolas, como pinchos o montaditos, para que el público pueda recorrer distintos espacios gastronómicos, degustar las propuestas y vivir la experiencia de ir de tapas. Además, los comensales podrán votar por la tapa favorita y el espacio más votado de ambos países ganará dos pasajes a España.

Para conocer qué puntos gastronómicos participan del evento, podés ingresar al sitio web oficial e inscribir la ciudad en la que te encontrás.