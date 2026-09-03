Comenzó el paro de trabajadores de ATE en los aeropuertos: se prevén complicaciones para volar

Este jueves 3 de septiembre comenzó la primera jornada del paro aeronáutico anunciado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que se extenderá durante todo el día y hasta este viernes en 27 aeropuertos del país. Si bien el Gobierno intimó a la organización a cumplir con la normativa y prestar el 75% de los servicios ante el anuncio de las protestas, la medida de fuerza continuará vigente durante las franjas horarias de 9 a 12 y de 18 a 21.

A lo largo de ambas jornadas se esperan asambleas, protestas y movilizaciones que probablemente produzcan demoras, reprogramaciones y, en algunos casos, directamente cancelaciones en los vuelos. Durante las franjas horarias definidas solamente se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales. La recomendación a los usuarios que tengan previstos vuelos en las ventanas temporales afectadas es contactarse con la aerolínea y consultar en detalle cómo se brindará el servicio y si será preciso reprogramar el vuelo.

“Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, señaló el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, en un posteo en su cuenta de X.

Los vuelos podrán ser demorados o incluso cancelados Hernan Zenteno - La Nacion

La medida de fuerza, explicaron desde ATE, se definió por los “incumplimientos en los pagos adicionales desde enero y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades a los reclamos vinculados a mejoras en las condiciones laborales”.

“Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, manifestó Aguiar. Y añadió que “los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”.

Protestas de trabajadores

Se espera que haya varios vuelos afectados Hernan Zenteno - La Nacion

La medida de fuerza comenzó con reclamos desde este jueves por la mañana. Un grupo de trabajadores del Aeroparque Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires se movilizó hacia la terminal aérea en reclamo por el despido de varios trabajadores de una empresa tercerizada.

“Hace 20 días que Grupo GPS me despidió siendo delegado de mis compañeros. Busca atacar a la organización para avanzar con despidos masivos y precarizar el trabajo. Nos atacan también porque nosotros en 2024 defendimos Aerolíneas Argentinas y evitamos la privatización”, relató Luciano Corradi, uno de los últimos afectados por la medida.

Y añadió: “Estamos con otros trabajadores despedidos pidiendo la reincorporación. Esta empresa hace lo que quiere y tuvo un salto exponencial en los negocios con el Estado con Javier Milei. Le dieron licitaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) firmadas por [Diego] Spagnuolo, en el Teatro Cervantes, en Intercargo, en todos lados. Hacen lo que quieren”.

Hasta ahora, la medida de fuerza no afecta el ingreso de los pasajeros que arriban o salen del aeropuerto porteño. El grupo de personas, con pancartas y carteles con los nombres del personal despedido, marchó por un carril de la calle en sentido norte y se dirigió al hall de la terminal aérea.