Desde mañana hasta el viernes habrá protestas de ATE en 27 aeropuertos; el nuevo salario mínimo es de $383.800

La recaudación se estancó en agosto pese al salto del ingreso por retenciones . El IVA cayó 6,1% y los recursos de la Seguridad Social retrocedieron 1,2%. Los derechos de exportación mostraron el mayor crecimiento entre los tributos analizados: por retenciones ingresó un 155,1% más que en agosto de 2025 en términos nominales, y 91,1% en términos reales interanuales.

El IVA cayó 6,1% y los recursos de la Seguridad Social retrocedieron 1,2%. Los derechos de exportación mostraron el mayor crecimiento entre los tributos analizados: por retenciones ingresó un 155,1% más que en agosto de 2025 en términos nominales, y 91,1% en términos reales interanuales. ATE anunció un plan de 48 horas de protestas en aeropuertos de todo el país . La medida del gremio de estatales se va a extender desde mañana hasta el viernes en más de 27 aeropuertos. Es en reclamo por el incumplimiento de pagos salariales en perjuicio de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La medida del gremio de estatales se va a extender desde mañana hasta el viernes en más de 27 aeropuertos. Es en reclamo por el incumplimiento de pagos salariales en perjuicio de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El Gobierno fijó el salario mínimo para los próximos ocho meses . La medida se dio de manera unilateral ante la falta de consenso entre sindicatos y empleadores. El nuevo esquema regirá a partir de este mes: el ingreso mínimo pasa a $383.800 y se ajusta escalonadamente hasta llegar a $437.000 en abril de 2027. La última actualización había llegado a $376.600 en agosto de este año.

La medida se dio de manera unilateral ante la falta de consenso entre sindicatos y empleadores. El nuevo esquema regirá a partir de este mes: el ingreso mínimo pasa a $383.800 y se ajusta escalonadamente hasta llegar a $437.000 en abril de 2027. La última actualización había llegado a $376.600 en agosto de este año. Irán respondió a los ataques de Estados Unidos . Teherán lanzó una oleada de drones y misiles contra bases militares en países del Golfo. Fue luego de que el ejército de Estados Unidos lanzara un nuevo ataque contra Irán. La nueva escalada del conflicto bélico se da tras varias semanas de cese del fuego.

Teherán lanzó una oleada de drones y misiles contra bases militares en países del Golfo. Fue luego de que el ejército de Estados Unidos lanzara un nuevo ataque contra Irán. La nueva escalada del conflicto bélico se da tras varias semanas de cese del fuego. Enzo Fernández fue presentado oficialmente en Manchester City. El argentino fue el protagonista del cierre del mercado de pases de la Premier League: dejó el Chelsea en una de las transferencias más caras en la historia del fútbol, por cerca de 146 millones de euros. Fernández firmó un contrato por seis temporadas con opción a extender su vínculo por un año adicional hasta 2033.

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