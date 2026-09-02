El Gobierno intimó a ATE a prestar el 75% de los servicios por las protestas en los aeropuertos

El Gobierno intimó este miércoles a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a cumplir con la normativa y prestar el 75% de los servicios ante las protestas que anunció para los próximos jueves y viernes en 27 aeropuertos del país, en reclamo por el incumplimiento de pagos salariales en perjuicio de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

“Se intimó al gremio a dar cumplimiento a la normativa vigente y se exigirá la prestación de, al menos, el 75% de los servicios durante las franjas horarias anunciadas”, informó la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía.

Mediante un comunicado, el organismo indicó que realizó la intimación en base al artículo 24 de la Ley N° 25.877, posteriormente modificado por la reforma laboral sancionada en marzo, que define a la aeronáutica comercial como “servicio esencial” y establece que ante conflictos colectivos “deberá mantenerse una cobertura no inferior al 75% de la prestación normal del servicio”.

Desde ATE anunciaron la medida para el 3 y 4 de septiembre

“Durante ambas jornadas, la ANAC fiscalizará el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la normativa vigente, con el objetivo de preservar la continuidad de las operaciones aéreas y reducir al mínimo posible el impacto sobre los vuelos programados”, señaló el Gobierno.

A su vez, indicó que se prevé que la operación pueda “desarrollarse con normalidad” en la mayor parte de los servicios, aunque aclaró que podrían registrarse demoras o reprogramaciones durante las franjas alcanzadas por las medidas.

“La afectación de cada vuelo dependerá de las condiciones particulares de prestación de los servicios y de la operatoria de cada aeropuerto. Por este motivo, se recomienda a los pasajeros que tengan previsto viajar durante ambas jornadas revisar previamente con la compañía aérea el estado de su vuelo y mantenerse atentos a las comunicaciones y eventuales actualizaciones de su programación”, afirmó el Gobierno.

La medida se desarrollará en 27 aeropuertos

“Fuera de las franjas horarias comprendidas por las medidas anunciadas, se prevé el desarrollo habitual de los servicios aeroportuarios involucrados”, agregó.

En tanto, el Ministerio de Capital Humano compartió un comunicado a través de X donde también anunció la medida.

“Se intimó a ATE al estricto cumplimiento del régimen legal vigente y a garantizar la prestación de los servicios mínimos correspondientes en el ámbito de la ANAC. Se intimó a garantizar, en el ámbito de responsabilidad, la prestación de los servicios mínimos correspondientes”, detalló.

Y sumó: “La medida tiene como objetivo asegurar la continuidad de un servicio esencial para la conectividad, la seguridad y el normal funcionamiento del sistema de navegación aérea nacional”.

La medida anunciada por ATE

ATE anunció el las protestas para jueves y viernes en dos franjas horarias -de 9 a 12 y de 18 a 21- en 27 aeropuertos del país.

“Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, expresó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

La medida de fuerza se definió por los “incumplimientos en los pagos adicionales desde enero y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades a los reclamos vinculados a mejoras en las condiciones laborales”.

El mensaje de Aguiar tras el anuncio de las protestas Captura

“Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, manifestó Aguiar.

Y añadió que “los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”.