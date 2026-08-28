Comer papas todos los días sin culpa es posible, según una nutricionista: estas son las formas más saludables de cocinarlas

Las papas son uno de esos alimentos que pueden prepararse de muchas maneras y casi siempre resultan deliciosas, sin embargo, si forman parte habitual de tu alimentación, elegir correctamente el método de cocción puede ayudarte a conservar mejor sus nutrientes y evitar un exceso de grasa y calorías.

Los distintos tipos de papa contienen vitaminas, minerales y otros nutrientes beneficiosos. De acuerdo con los especialistas, el método utilizado para prepararlas puede tener un gran impacto en su perfil nutricional, más allá de la variedad de tubérculo que elijas.

Los nutricionistas recomiendan prepararlas al horno, asadas, hervidas o al vapor y limitar la cantidad de grasa añadida. (Foto referencial: Magnific) "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Estas son las formas más saludables de preparar papas

La nutricionista registrada Natalie Rizzo, editora de nutrición de TODAY, recomienda optar generalmente por métodos que requieran poca grasa añadida. Entre las mejores alternativas se encuentran hornear, asar, hervir y cocinar al vapor.

Las papas blancas, por ejemplo, aportan potasio y vitamina C, mientras que las batatas contienen una importante cantidad de betacaroteno. Las batatas japonesas, por su parte, pueden aportar vitaminas C y E, por lo que diferentes variedades pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

El problema aparece cuando estos vegetales se fríen. Preparaciones como las papas fritas o las papas chips pueden contener más calorías y grasa debido al aceite utilizado durante la cocción, lo que puede reducir parte de las ventajas nutricionales del alimento.

La piel de la papa también importa

Rizzo explicó la importancia de controlar la cantidad de grasa utilizada al preparar este alimento.

“No quieres excederte con (la adición de grasa durante el proceso de cocción)”, señaló, “porque eso convierte a una papa, que es una guarnición vegetal saludable, en algo realmente alto en calorías y grasas saturadas”.

Otro detalle que los especialistas recomiendan tener en cuenta es la piel. Una parte importante de la fibra de la papa se encuentra allí, contribuyendo a la salud intestinal y cardiovascular.

Por eso, cuando la preparación lo permita, dejar la piel puede ayudarte a aprovechar una mayor cantidad de sus nutrientes.

Los expertos también aconsejan conservar la piel, donde se concentra buena parte de la fibra. (Foto referencial: Magnific) "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Cómo preparar papas con menos grasa

Si buscas una alternativa sencilla, puedes recurrir al horno, al vapor o incluso hervirlas. Estos métodos permiten cocinar las papas sin necesidad de añadir grandes cantidades de aceite o mantequilla.

Cuando quieras utilizar grasa adicional, los especialistas recomiendan elegir opciones como aceite de oliva o aceite de canola, considerados entre los aceites de cocina más saludables.

Algunas preparaciones que puedes probar son:

Papa al horno en freidora de aire.

Batatas moradas cocinadas al vapor.

Batatas asadas con feta, almendras y granada.

No es necesario eliminar las papas de una alimentación saludable, la clave está en la manera de prepararlas: cocinar con poca grasa, elegir métodos como el horneado, el asado o el vapor y conservar la piel cuando sea posible puede permitirte disfrutar de este alimento aprovechando mejor sus nutrientes.