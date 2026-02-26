Comienza el paro de controladores aéreos en todos los aeropuertos del país

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) —el gremio que nuclea a los controladores aéreos— comienza este jueves 26 de febrero un cronograma de medidas de fuerza que se extenderá hasta el 2 de marzo. La protesta, motivada por reclamos salariales y condiciones laborales, generará demoras y reprogramaciones en todas las terminales del país.

La medida afecta las autorizaciones de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo, lo que virtualmente paraliza los despegues en las franjas horarias afectadas. Según el cronograma oficial, el paro alcanzará tanto a la aviación comercial regular como a los vuelos privados durante tres horas por día hasta el 2 de marzo.

Comienza el paro de controladores en todos los aeropuertos del país Pilar Camacho

El sindicato de los operarios aeronáuticos detalló las franjas de inactividad que rigen para las terminales de todo el país:

Jueves 26 de febrero: el cese de tareas alcanza a toda la aviación entre las 15 y las 18

el cese de tareas alcanza a toda la aviación entre las 15 y las 18 Viernes 27 de febrero: la interrupción para la totalidad de la actividad desde las 19 hasta las 22

la interrupción para la totalidad de la actividad desde las 19 hasta las 22 Sábado 28 de febrero: limitaciones para la aviación general y no regular en el bloque de 13 a 16

limitaciones para la aviación general y no regular en el bloque de 13 a 16 Domingo 1 de marzo: restricción sobre la aviación comercial regular nacional de 9 a 12

restricción sobre la aviación comercial regular nacional de 9 a 12 Lunes 2 de marzo: el esquema finalizará con una afectación total entre las 5 y las 8

El cronograma de "afectación" por las medidas de fuerza ATEPSA

El conflicto gremial actual surge, según manifestaron desde el gremio, por la ausencia de una propuesta salarial real por parte de la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea.

El sindicato marcó que ciertos vuelos mantienen su circulación habitual a pesar del conflicto salarial, que las operaciones de aeronaves que se declaren en emergencia conservan su prioridad, y que los servicios de carácter sanitario y los traslados humanitarios operan sin interrupciones. El esquema de excepción incluye también las naves del Estado, y los operativos de búsqueda y salvamento. Estas categorías no sufren el impacto de la protesta.

La decisión de las aerolíneas

Ddesde Aerolíneas Argentinas indicaron a LA NACION que la línea aérea de bandera debió modificar los horarios de 87 vuelos nacionales e internacionales. Según aseguraron, el paro afectará en total a 9000 pasajeros hoy; también agregaron: “Los cambios de horario se realizaron priorizando el cumplimiento de la operación, por lo que solamente dos vuelos tuvieron que ser cancelados”.

Flybondi canceló ocho vuelos este jueves

En paralelo, la lowcost JetSmart recomendó seguir el estado del vuelo y activó una política de flexibilidad para poder reprogramarlo sin costo.

Además, Flybondi es la más afectadas este jueves. Según puso LA NACION, hoy canceló ocho vuelos, reprogramó 52 servicios y gestionó cambios de aeropuertos. Esto, expresaron, impactará a casi 10.000 pasajeros. Por otro lado, una vez finalizadas las medidas de fuerza, no se descartan demoras en el resto de los vuelos programados.

Para el resto de las aerolíneas, se recomienda revisar el estado del vuelo ante una posible afectación.