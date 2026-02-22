Uno por uno: cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán los vuelos desde este jueves

El sector aeronáutico vuelve a entrar en una zona de turbulencia. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) —el gremio que nuclea a los controladores aéreos— confirmó un cronograma de medidas de fuerza que comenzará este jueves 26 de febrero y se extenderá hasta la primera semana de marzo. La protesta, motivada por reclamos salariales y condiciones laborales , amenaza con generar demoras y reprogramaciones masivas en todas las terminales del país.

A diferencia de otras protestas, esta medida tiene un impacto sistémico: afecta las autorizaciones de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo , lo que virtualmente paraliza los despegues en las franjas horarias afectadas. Según el cronograma oficial, la medida alcanzará tanto a la aviación comercial regular como a los vuelos privados.

En este contexto, habrá una instancia previa al inicio de los paros: el próximo martes el sindicato convocó a una asamblea general —con horario aún por confirmar— en la que se brindarán los detalles técnicos de la implementación y se buscará evacuar dudas entre los afiliados. Desde distintas compañías aéreas, entienden que existen posibilidades de que se postergue la medida de fuerza . Justamente, esa reunión podría generar, además, alguna demora adicional ya que suelen ser en horarios matinales, con la concurrencia de los afiliados.

El cronograma de "afectación" por las medidas de fuerza ATEPSA

El cronograma previsto

El sindicato detalló las franjas horarias en las que se verán interrumpidos los despegues en todos los aeropuertos del país:

Jueves 26 de febrero : Afectación a toda la aviación de 15:00 a 18:00.

Afectación a de 15:00 a 18:00. Viernes 27 de febrero : Afectación a toda la aviación de 19:00 a 22:00.

Afectación a de 19:00 a 22:00. Sábado 28 de febrero : Restricciones para la aviación general y no regular de 13:00 a 16:00.

Restricciones para la de 13:00 a 16:00. Domingo 1 de marzo : Afectación a la aviación comercial regular nacional de 09:00 a 12:00.

Afectación a la de 09:00 a 12:00. Lunes 2 de marzo : Afectación a toda la aviación de 05:00 a 08:00.

Desde el gremio aclararon que quedarán exceptuadas las operaciones de aeronaves en emergencia, servicios sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.

El gremio de controladores aéreos anunció medidas de fuerza tras el fracaso de las negociaciones salariales DyN

Entre las aerolíneas aún no está diseñado el plan de contingencia en el caso de que finalmente, se lleve adelante la medida de fuerza. En distintas líneas aéreas mantuvieron una postura de cautela a la espera de una asamblea general que el gremio realizará este martes, donde se confirmarán los detalles de la modalidad de protesta.

“ Todavía no tenemos el escenario final. Entendemos que hay posibilidades de que se postergue ”, explicaron en una de las empresas a este medio. Asimismo, señalaron que la compañía suele comunicar su plan de contingencia (reprogramaciones y cancelaciones) con 24 o 48 horas de antelación, una vez que el conflicto es inminente.

Por otro lado, fuentes de Aerolíneas Argentinas informaron a LA NACION que hasta el momento “no hubo modificaciones en la programación”.

Los aviones de Aerolíneas Argentinas permanecen en tierra en la pista del aeropuerto Jorge Newbery debido a la cancelación de vuelos durante una huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos contra la reforma laboral del presidente Javier Milei en Buenos Aires el 19 de febrero de 2026 LUIS ROBAYO - AFP

Un conflicto que escala

El reclamo de los controladores aéreos se suma a un clima de alta tensión gremial en el transporte. Mientras que el miércoles 11 de febrero la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizó un cese de actividades en rechazo a la reforma laboral, en aquella oportunidad los técnicos de ATEPSA no se habían plegado a la medida. Sin embargo, ahora el conflicto es directo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por la falta de una “propuesta salarial real”.

En conflictos anteriores, el Gobierno ha recurrido al dictado de la conciliación obligatoria para frenar el impacto en los pasajeros, como ocurrió durante las pasadas fiestas de fin de año. Se espera que el martes o miércoles sea una jornada clave de negociaciones en la Secretaría de Trabajo para determinar si el jueves los aviones podrán despegar según lo previsto.