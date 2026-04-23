Apagón meteorológico: cómo funcionarán los vuelos por la protesta del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevará adelante este viernes 24 de abril un “apagón meteorológico” que impactará de lleno en la operación aérea en todo el país. La medida, impulsada por los gremios en reclamo por despidos, genera incertidumbre sobre el funcionamiento de los vuelos.

Según lo previsto, el cese de actividades se extenderá entre las 5 de la mañana y el mediodía, un período en el que no habrá datos oficiales sobre el estado del tiempo ni alertas meteorológicas.

Apagon meteorologico

Qué pasará con los vuelos

Durante esas horas, los aeropuertos quedarán prácticamente paralizados. Sin información meteorológica —clave para la seguridad aérea—, no podrán despegar ni aterrizar vuelos comerciales.

La única excepción serán los vuelos sanitarios y humanitarios, que sí podrán operar bajo protocolos especiales.

Desde el sector advierten que se trata de una situación inédita. “Sin meteorología no hay vuelos”, señalaron los trabajadores del SMN al explicar el alcance de la medida.

Por qué afecta la operación aérea

La actividad aeronáutica depende de manera directa de los reportes meteorológicos. Pilotos, controladores y aerolíneas utilizan esos datos para planificar rutas, evaluar condiciones y garantizar la seguridad.

La interrupción total del servicio implica que no habrá:

Pronósticos actualizados

Alertas climáticas

Informes para navegación aérea

Sin esa información, la operación regular queda suspendida.

Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Carolina González, delegada de ATE y meteoróloga Nicolás Suárez

El motivo del paro

La protesta se enmarca en un conflicto por la desvinculación de al menos 140 trabajadores del organismo, en el contexto de un plan de ajuste impulsado por el Gobierno.

Desde los gremios denuncian un “desguace” del SMN y advierten que los recortes afectan el funcionamiento del sistema. “El servicio nunca vio la necesidad de llamar a un paro. El desguace es tan grande que nos vemos obligados a tomar esta medida”, señalaron trabajadores en un móvil de LN+.