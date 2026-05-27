Murió una persona en un accidente en Aeroparque e investigan las causas

Un accidente fatal se registró este miércoles en Aeroparque Jorge Newbery cuando una persona murió tras manipular un tubo de gas.

Según pudo saber LA NACION de fuentes aeroportuarias, el accidente tuvo lugar en la sala técnica del aeropuerto, en el primer piso, en una zona pública pero alejada del sector de los pasajeros.

Los involucrados fueron dos trabajadores tercerizados de la empresa, y el segundo está fuera de peligro.

El desenlace fatal ocurrió después de que los empleados manipularan un tubo de gas durante la realización de sus tareas, aunque no hubo explosión.

Los trabajadores, ambos parte del personal de la firma ‘Maxiseguridad’, contratada por Aeropuertos Argentina 2000, realizaban sus labores en un cuarto técnico ubicado en la planta alta del hall central, en inmediaciones de la puerta de emergencia próxima al sector de preembarque nacional, cuando se produjo el desprendimiento de un tablero eléctrico.

El artefacto impactó sobre un cilindro de dióxido de carbono CO2, lo que provocó la rotura de su válvula de seguridad y dejó a los empleados encerrados en el habitáculo.

El personal médico acudió a asistir a los damnificados y constató el fallecimiento de uno de ellos, apellidado Garnica, producto de la intoxicación. El otro trabajador presentó lesiones leves.

La Fiscalía interviniente dispuso el resguardo del sector, el secuestro de las prendas de ropa y tomó declaración testimonial al personal de Aeropuertos Argentina y de la empresa ‘Maxiseguridad’, indicaron a LA NACION fuentes del caso.

El hecho quedó bajo investigación para determinar si se trató de un “accidente laboral derivado de fallas técnicas, errores de procedimiento o factores ambientales”.

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