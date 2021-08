Cómo avanza en el país la vacunación con esquema combinado y qué respuesta hubo de la gente según el distrito

Ante la falta del segundo componente de Sputnik V, y con el visto bueno del Ministerio de Salud después de que dieran resultados auspiciosos los estudios locales llevados a cabo, en distintos puntos del país ya comenzó la vacunación con dosis de diferentes laboratorios para completar esquemas. Hasta el viernes pasado eran 1.804.622 —según los cálculos de LN Data— las personas que ya habían superado los 90 días de plazo recomendados desde que recibieron la primera dosis de Sputnik-V, y que ahora podrán recibir una segunda dosis de Moderna o AstraZeneca, según el distrito.

En la ciudad de Buenos Aires, hasta el momento 160.000 porteños que habían sido vacunados con una primera dosis de la vacuna rusa recibieron un mail donde se les consultó si estaban dispuestos a recibir una segunda de AstraZeneca o Moderna. De ese total, 110.000 estuvieron de acuerdo y están por vacunarse en los próximos días. Es decir, casi el 70% aceptó combinar vacunas. Entre ellos, 72.903 ya se vacunaron con esquema heterólogo.

Desde el Gobierno porteño están confiados de que este número irá en alza: ahora están contactando telefónicamente a quienes no contestaron el correo electrónico. ”La aceptación fue muy alta”, dijo al respecto Fernán Quirós en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la ciudad, la intercambiabilidad de vacunas comenzó con los adultos mayores el viernes pasado. Se estima que hay alrededor de 180.000 porteños que ya cumplieron el plazo de tres meses desde que se aplicaron la primera dosis de la vacuna rusa. Se trata del intervalo máximo entre la primera y la segunda dosis que se recomendó para esta vacuna sin que se afecte la respuesta inmune.

En la ciudad, el sistema permite al vecino seleccionar el día y la sede para la vacunación, luego de contestar un formulario que llega por mail. En cambio, el turno que otorga la Provincia de Buenos Aires es “automático”: indica directamente el lugar y horario al que se debe concurrir. En este distrito, la semana pasada se adjudicaron 400.000 turnos para combinación de vacunas —que se notificaron mediante mail, la aplicación Vacunate o WhatsApp— y que comenzarán a aplicarse este miércoles.

Pese a que se puede cancelar el turno por esos mismos medios (en caso de que una persona prefiera esperar a que llegue su segunda dosis de Sputnik-V), el Ministerio de Salud bonaerense no dio cuenta del nivel de aceptación de la combinación de vacunas. “Sabremos cuando arranquen la vacunación, porque también damos la opción de que no se presenten”, explicaron desde esa cartera sanitaria. En efecto, y a diferencia de la ciudad, cualquier bonaerense que por el motivo que sea no pueda acudir a la cita de vacunación programada por el Gobierno —aislamiento, enfermedad, problema con la aplicación, motivos personales— puede acercarse luego sin un nuevo turno al centro que le habían asignado.

En la provincia de Santa Fe, en tanto, hoy se asignaron 27.600 turnos para aquellas personas a las que les falta la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y ahora pueden inocularse con la combinación con dosis de Moderna. Sonia Martorano, ministra de Salud de Santa Fe, señaló que las personas que reciban el turno para la segunda dosis combinada podrán confirmar que se vacunarán o esperar a que llegue una nueva partida del componente 2 de Sputnik V, para lo cual –según la funcionaria— aún “no hay fecha”. Martorano señaló que “lo recomendable es que las personas a las que les falta la segunda dosis se vacunen ante la amenaza de la variante delta”. Y tomó como una buena noticia que el 80% de los consultados decidió confirmar su turno para combinar vacunas.

En Córdoba hay 147.000 personas que integran el grupo prioritario para recibir la vacuna de Moderna tras una dosis de Sputnik V. Allí ya se aplica la segunda dosis combinada a los mayores de 60 años con factores de riesgo que tienen la primera de la Sputnik V desde hace más de 90 días. Y se entregaron turnos para completar las 125.580 dosis de Moderna recibidas desde Nación y destinadas a ese fin. El Gobierno de Córdoba adhirió a la decisión de Nación, luego de la aprobación de la Comisión Provincial de Vacunas y el Comité de Expertos del Ministerio de Salud.

En paralelo, hoy la provincia inició un estudio propio sobre combinación de vacunas contra el Covid-19 para medir la respuesta inmune de los esquemas denominados heterólogos. La participación es voluntaria para mayores de 18 años con residencia en la ciudad de Córdoba que hayan recibido la primera dosis de Sputnik V, AstraZeneca-Covishield o Sinopharm. La investigación la lleva adelante el Ministerio de Salud provincial a través del área de Epidemiología, Laboratorio Central, inmunizaciones y Hospital Rawson, junto al Instituto de Virología «Dr. José María Vanella» y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

En Río Negro, hoy se comenzó con la aplicación de la vacuna Moderna a quienes recibieron la primera dosis de Sputnik V y quieren completar su esquema. La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, indicó a LA NACION que la combinación de vacunas “tuvo muy buena aceptación”, aunque los números definitivos se conocerán recién mañana.

La provincia tiene más de 30.000 vacunas Moderna a disposición, entre las 25.200 dosis que llegaron el viernes y el remanente de la partida recibida para los adolescentes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo. Los primeros en ser convocados para la combinación de vacunas son los mayores de 50, que recibieron el primer componente de Sputnik V en abril. Se estima que son 101.798 los rionegrinos que aún tienen una sola dosis de la vacuna rusa.

Por su parte, la provincia de Mendoza comenzó a aplicar dosis combinadas el pasado viernes. Según explicó en conferencia de prensa la ministra de Salud provincial, Ana María Nadal, se comenzó vacunando primero con Moderna a los mayores de 60 años. El plan para avanzar de manera escalonada y progresiva: luego continuarán aplicando AstraZeneca y la Sputnik II conforme se vayan recibiendo dosis.

