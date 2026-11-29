La alimentación es uno de los aspectos que pueden influir en el bienestar a largo plazo. Para Javier Díaz Esterri, chef de ZEM Wellness Clinic Altea, en España, una de las claves está en prestar atención a cómo responde el organismo después de cada comida.

El cocinero, responsable de la propuesta gastronómica del restaurante Salvia, defiende una cocina basada en ingredientes frescos, preparaciones equilibradas y productos de calidad. Su filosofía busca alejarse de los excesos y las restricciones extremas.

Los hábitos alimenticios influyen en la salud a largo plazo

Evitar la hinchazón después de comer

Uno de los hábitos que el chef recomienda evitar es terminar cada comida con una marcada sensación de hinchazón. Para Díaz Esterri, esta respuesta puede ser una señal de que el organismo está experimentando estrés metabólico e inflamatorio, procesos que relaciona con el envejecimiento celular.

Su planteamiento se resume en una frase: “Para vivir más hay que evitar acabar hinchado cada comida”. La idea es favorecer una digestión ligera sin necesidad de eliminar alimentos o reducir excesivamente las porciones.

Por eso, su propuesta pone el foco en reconocer cómo se siente el cuerpo después de comer y buscar un equilibrio que permita disfrutar de los alimentos sin terminar con pesadez.

Productos frescos y cocina mediterránea

Otro de los pilares de su filosofía es recuperar la cocina mediterránea tradicional, con especial atención a los ingredientes frescos y de proximidad. Su propuesta prioriza los alimentos naturales y busca reducir la presencia de productos ultraprocesados.

Las preparaciones saludables también pueden ser variadas y sabrosas

Esta apuesta se refleja en el restaurante Salvia, ubicado dentro de ZEM Wellness Clinic Altea, donde trabajan con productos ecológicos cultivados en una finca propia de más de 200.000 metros cuadrados.

La selección de la materia prima es fundamental para aprovechar sus características nutricionales y conseguir preparaciones que respeten el sabor y la calidad de cada ingrediente.

Comer saludable sin renunciar al sabor

Para Díaz Esterri, una alimentación equilibrada no tiene por qué convertirse en una experiencia aburrida o restrictiva. Por eso, incorpora técnicas como las cocciones suaves, el respeto por los puntos de preparación y el uso de hierbas aromáticas.

Con estos recursos busca elaborar platos sabrosos y saciantes que no generen una sensación excesiva de pesadez. La intención es demostrar que cuidar la alimentación también puede estar relacionado con el disfrute gastronómico.

En la clínica, esta filosofía se complementa con diferentes planes alimenticios, como Detox, Essential y Rejuvenation, diseñados según distintos objetivos y necesidades metabólicas.

Los menús contemplan el equilibrio entre proteínas, carbohidratos de absorción lenta y grasas saludables, además de prestar atención al cuidado de la microbiota intestinal.

De esta manera, la propuesta del chef combina la calidad de los ingredientes, las técnicas de preparación y el bienestar digestivo, con la idea de que comer saludable no significa renunciar al placer de la comida, sino aprender a elegir y equilibrar mejor los alimentos.