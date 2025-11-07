Como en la ciudad de Buenos Aires: también en las escuelas de Córdoba bloquearon el acceso a Roblox

CÓRDOBA.- El Ministerio de Educación de Córdoba siguió los pasos del de la ciudad de Buenos Aires y también bloqueó en las escuelas el acceso a la aplicación Roblox. Se trata de una plataforma de videojuegos en línea y un sistema de creación de experiencias virtuales que permite a los usuarios –incluidos menores– programar, crear, compartir y jugar “experiencias” generadas por otros miembros de la comunidad.

La decisión de Córdoba fue comunicada a través de la Subdirección de Infraestructura Tecnológica y Conectividad, que solicitó a los proveedores aplicar un filtro para impedir el acceso a la plataforma de juegos en las redes escolares administradas por Educar.

Además, las autoridades solicitaron el mismo bloqueo a los proveedores de internet de la provincia para dar “tranquilidad a las familias” y reforzar la seguridad digital de los alumnos.

Gabriel Scarano, director de Tecnología en el Ministerio de Educación cordobés, explicó a LA NACION que el bloqueo “se hace de manera preventiva. La prohibición es un primer paso para tratar una problemática mayor en la que ya venimos trabajando, generando y entregando materiales y promoviendo debates para que los estudiantes puedan construir una ciudadanía digital más responsable”.

La plataforma bloqueada permite el acceso gratuito de sus usuarios a la vez que ofrece interacción social mediante chats y entornos compartidos. Al segundo trimestre de este año, según datos de la consultora Sensor Tower, Roblox encabezó el ranking de descargas de juegos online en el país, con más de 800.000 instalaciones entre abril y junio. La mayoría de sus usuarios locales se concentra en el rango de entre 8 y 11 años.

A fines del año pasado la plataforma fijó nuevos controles parentales para que los mayores pudieran seguir la actividad de sus hijos y también supervisar el tiempo diario que dedicaban a la actividad.

Actualizó las configuraciones de madurez del contenido en función del tipo de material disponible e instrumentó restricciones adicionales para los usuarios menores de 13 años.

En la ciudad de Buenos Aires el Ministerio decidió bloquear el acceso en todas las redes informáticas de las escuelas públicas después de que familias de una escuela estatal denunciaran un presunto caso de grooming que involucró a estudiantes fuera del horario escolar.

Según informaron desde la Gerencia de Educación Digital del Ministerio Educación porteño, el bloqueo de Roblox forma parte de un esquema de protección que incluye filtros de contenido en las redes escolares, antivirus en los dispositivos del Plan Sarmiento y la implementación del Protocolo Escolar ante Situaciones de Violencia Digital. Dicho protocolo establece los pasos a seguir frente a casos de ciberacoso, grooming o difusión de material sensible.