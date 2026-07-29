Cómo era el helicóptero que se estrelló en San Juan en el accidente que dejó siete muertos

Siete personas murieron este miércoles en un accidente de helicóptero en una de las zonas más inhóspitas y de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan.

La aeronave del siniestro es un Bell 412EP biturbina que realizó su primer vuelo en 2010. Antes de ser matriculada en la Argentina en 2022 con la patente actual LV-KGR, operó en Canadá y Estados Unidos bajo la matrícula N536LW

Actualmente registrada por la empresa Jasfly, la aeronave cuenta con dos motores Pratt & Whitney. Según especificaciones de la compañía e información de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) consignada por el Diario de Cuyo, este modelo está equipado para tareas de transporte, rescate, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales.

Además tiene capacidad para un piloto y hasta 14 pasajeros, alcanza una velocidad de crucero de 122 nudos y posee un techo operativo de 20.000 pies.

Si bien la capacidad máxima de la aeronave es mayor, las autoridades confirmaron que en este vuelo en particular viajaban siete personas a bordo. Mientras conitnpua los operativos en el lugar del siniestro, sus causas todavía no fueron establecidas oficialmente.

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