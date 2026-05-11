Hay alerta amarilla por nevadas para este lunes 11 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para este lunes 11 de mayo. Según precisó el organismo, habrá dos provincias afectadas. Este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por nevadas regirá en Tierra del Fuego y el oeste de Santa Cruz. En toda esa zona, el organismo señaló que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Además, se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 30 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 11 de mayo SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir durante las nevadas y circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve. También aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües para verificar que puedan soportar acumulaciones de nieve. Además, vinculado a la calefacción, el organismo señaló la importancia de ventilar los ambientes para evitar acumulación de monóxido de carbono. En cuanto a la posibilidad de que las condiciones climáticas impidan la circulación, el SMN recomendó tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días.

El tiempo en CABA

Para el comienzo de la semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará entre 6°C y 16°C. Se prevé que este lunes el cielo esté despejado durante la mañana, el mediodía y la noche, mientras que por la tarde estará algo nublado. Además, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora a lo largo de toda la jornada. Para el martes se anticipa un aumento de la temperatura y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se espera una jornada con temperaturas de entre 2°C y 15°C. El pronóstico anticipa cielo despejado durante la mañana, algo nublado al mediodía y la tarde, y nuevamente despejado hacia la noche. Según el organismo, el martes la temperatura subiría alrededor de tres grados y no se registrarían precipitaciones en los próximos días.

En el resto del país, el SMN pronosticó temperaturas de entre 6°C y 19°C en Córdoba, entre 8°C y 19°C en Tucumán, entre 5°C y 17°C en Santa Fe y Entre Ríos, entre 6°C y 18°C en Jujuy y Salta, y entre 6°C y 17°C en Misiones.

Además, se esperan mínimas de 6°C y máximas de 20°C en La Rioja, entre 5°C y 19°C en Santiago del Estero, entre 6°C y 21°C en San Luis, entre 5°C y 20°C en San Juan, entre 5°C y 19°C en Mendoza, entre 6°C y 17°C en Río Negro, entre 6°C y 16°C en Chubut y entre 1°C y 5°C en Santa Cruz.