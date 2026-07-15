Cómo fue el violento ataque que sufrió la influencer Melina Moriatis en el Mundial

La influencer argentina Melina Moriatis denunció que este lunes por la madrugada intentaron abusar de ella en un hotel de Atlanta, Estados Unidos, donde se encontraba cubriendo el Mundial 2026. La víctima contó que cuatro sanjuaninos le “salvaron la vida” frenando al agresor.

Moriatis contó el episodio durante un video que publicó en sus redes sociales. “Anoche sufrí un intento de abuso (o quizás algo mucho peor) acá en Atlanta y me salvaron la vida unos argentinos”, declaró la creadora de contenido en su cuenta de Instagram, donde comparte contenido sobre fútbol y tiene más de 650 mil seguidores.

Una influencer denunció que intentaron abusarla en Atlanta

La agresión ocurrió cuando la mujer llegó al hotel en cuya recepción se encontraba el atacante, que era un hombre en situación de calle. Al respecto, Moriatis contó: “Había un homeless en un banquito totalmente pasado. Agarro mis llaves y, cuando me estoy yendo al ascensor, el tipo me sigue, se mete conmigo en el ascensor”.

Ante esta situación, la mujer logró salir antes que se cierren las puertas y corrió hacia la recepción para pedir ayuda. Allí, la encargada del hotel intentó que el hombre se fuera, pero no logró sacarlo. Más tarde, otro ciudadano argentino que se encontraba en el lugar intervino para alejar al agresor, aunque tampoco pudo controlar la situación.

Melina Moriatis, la periodista argentina que denunció el intento de abuso Captura

En ese momento, llegaron los cuatro jóvenes sanjuaninos a quienes Moriatis les pidió que formaran una “barrera” para que ella pudiera subir a su habitación. “Cuando hicieron la barrera, este hombre se puso totalmente violento, agarró algo que encontró para usar como arma, los empezó a lastimar y los cortó”, detalló la influencer en sus redes.

Tras herir a los jóvenes, el agresor volvió a perseguir a Moriatis, quien logró correr y esconderse en un sector más apartado mientras llegaba la policía, que “tardó media hora en llegar” al hotel. Durante ese lapso, los cuatro sanjuaninos retuvieron al atacante.

Las imágenes registradas por la propia periodista muestran el momento en que el hombre, vestido con una remera roja, empujó a los argentinos y luego intentó huir corriendo de un oficial, quien logró interceptarlo y detenerlo en la vía pública.

El hombre de remera roja empujó a los argentinos que hacían de "barrera" para que no se acercara a la periodista Captura

Tras el episodio, Moriatis le agradeció su participación a los cuatro jóvenes y pidió ayuda a sus seguidores para conseguirles entradas para el partido que se disputa este miércoles a las 16 horas entre la selección argentina e Inglaterra por la Semifinal de la Copa del Mundo.

“Ayúdenme a difundir este video para que llegue la ayuda para conseguirles entradas a estos argentinos que me salvaron la vida”, concluyó la influencer en su publicación de Instagram.