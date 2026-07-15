Una periodista denunció un intento de abuso en Estados Unidos y dijo que un grupo de argentinos la salvó

La periodista argentina Melina Moriatis denunció en las últimas horas que sufrió un intento de abuso en Estados Unidos -donde se encuentra realizando la cobertura del Mundial 2026- y reveló que fue salvada por un grupo de hinchas coterráneos.

“Anoche sufrí un intento de abuso acá en Atlanta o quizás algo mucho peor y me salvaron la vida unos argentinos”, aseguró Moriatis en un video que compartió en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, se define como “Travel Influencer” y periodista deportiva. Tiene más de 650 mil seguidores y en su perfil comparte contenido vinculado al fútbol. Desde que comenzó el Mundial 2026 realiza entrevistas en los estadios, cubrió banderazos de los hinchas argentinos y difundió datos que consideró relevantes para sus seguidores.

Una influencer denunció que intentaron abusarla en Atlanta

Tal como relató la influencer, todo inició a las 00:30 del lunes cuando llegó al hotel en el que se iba a alojar y se encontró con una persona en situación de calle en la recepción.

“Había un homeless en un banquito totalmente pasado. Agarro mis llaves, me estoy yendo al ascensor, el tipo me sigue, se mete conmigo en el ascensor”, relató.

La joven pudo escapar antes de que se cerraran las puertas y corrió hacia la recepcionista en busca de ayuda. Sin embargo, el miedo persistió hasta que llegó un grupo de cuatro amigos sanjuaninos.

El hombre de remera roja empujó a los argentinos que hacían de "barrera" para que no se acercara a la periodista Captura

“Les digo ‘háganme una barrera’, yo me meto para atrás y subo a mi habitación. Cuando hacen la barrera, este hombre se puso totalmente violento, agarró algo que encontró como arma, los empezó a lastimar y los cortó”, dijo.

Según su relato, la situación continúo por media hora hasta que llegó la Policía. En las imágenes que compartió en redes, se logra observar al agresor empujando a uno de los argentinos que la defendía y luego intentando escapar de un agente.

“Hago este video sobre todo porque quiero agradecerles a estas personas que, sin conocerme... yo no sé si alguien de otro país realmente tiene la solidaridad esta nuestra, de defender a muerte a un desconocido”, agregó Moriatis.

La influencer registró el momento en que la Policía persiguió y detuvo al agresor Captura

Como muestra de agradecimiento, la periodista pidió que se difundan las imágenes con el objetivo de conseguirle entradas a las personas que la ayudaron para el partido entre la selección argentina e Inglaterra que se jugará este miércoles desde las 16.

“Ayúdenme a difundir este vídeo para que llegue la ayuda de conseguirles entradas a estos Argentinos que me salvaron la vida. Y después dicen que nos une solo el fútbol… somos el pueblo más solidario, se protege sin medir a quien y se sigue ayudando por más jodida que se ponga la situación", escribió en la publicación.

“No me interesa si ganamos o perdemos, estos son los motivos que nos hacen sentir profundamente orgullosos de ser argentinos”, concluyó.