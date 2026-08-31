Cómo fue participar en un ensayo que podría revolucionar el tratamiento contra el cáncer

Después de que a Mark Orwig le extirparan un tumor de melanoma de la mejilla en 2023, comenzó a preocuparse por el futuro. Los restos más pequeños del mortal cáncer de piel pueden permanecer en el cuerpo tras una cirugía exitosa y, eventualmente, provocar que la enfermedad reaparezca.

Orwig, al igual que la mayoría de los pacientes con melanoma, debe vigilar el cáncer por el resto de su vida. Le preocupaba poder pagar los estudios y tratamientos que podrían ayudar a mantenerlo a raya. Pensó en sus probabilidades. Entonces, un médico le habló sobre un ensayo clínico que se estaba llevando a cabo cerca, en la Universidad de California en San Francisco.

“Él dijo: ‘Es innovador, es un proceso innovador que creo que va a revolucionar el cáncer y muchos otros tratamientos’ —recordó Orwig—. Dije: ‘Si es ese, vamos adelante’”.

Así fue como Orwig, un entrenador de tenis de 73 años de Moraga, California, se unió a otros 1.136 pacientes con cáncer de piel de todo el mundo para probar el intismeran autogene, un tratamiento experimental que los laboratorios Moderna y Merck consideran el ejemplo más prometedor de un campo emergente de vacunas contra el cáncer creadas mediante ARN mensajero (ARNm), la tecnología detrás de las vacunas contra el coronavirus.

El ensayo de Fase 3, que evaluó la capacidad del intismeran para prevenir la recurrencia del melanoma cuando se combina con otra inmunoterapia probada, fue exitoso, anunciaron los laboratorios el miércoles pasado. La noticia provocó que las acciones de ambas compañías se dispararan y abrió la puerta para que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) apruebe potencialmente el primer tratamiento contra el cáncer basado en ARNm.

Los datos que fundamentarían esa decisión provinieron de pacientes como Orwig, quien, al igual que todos los participantes del ensayo, no sabe si recibió inyecciones de intismeran o un placebo durante su régimen de un año.

El melanoma de Orwig no ha reaparecido. Experimentó efectos secundarios por las inyecciones, pero está sano y continúa enseñando tenis todos los días. Además, dijo que sintió un sentido de propósito al unirse a una larga historia de investigación sobre el cáncer a medida que alcanzaba un posible hito.

“Alguien lo hizo por mí —dijo Orwig—. Tengo que hacerlo por las próximas personas que tengan melanoma”.

Cómo fue el proceso

Orwig dijo que cree que su trabajo y un estilo de vida al aire libre en el Área de la Bahía de San Francisco pueden haber contribuido a su cáncer de piel. Además de sus horas en la cancha de tenis, también es un ávido corredor y surfista. Su madre también tuvo cáncer de piel. Orwig fue tratado varias veces por carcinoma basocelular, una forma diferente de cáncer de piel, en su mediana edad.

En septiembre de 2023, durante un chequeo, los médicos detectaron un pequeño bulto transparente en la mejilla de Orwig. Fue diagnosticado como un melanoma en etapa 3 y Orwig se sometió rápidamente a una cirugía para extirparlo. El cáncer, que se había extendido debajo de la piel de Orwig, finalmente requirió que los médicos eliminaran una gran sección de su mejilla.

Eso puede ser solo el comienzo de la experiencia de un paciente con el cáncer, dijo Ryan Sullivan, director del programa de oncología médica cutánea en el Mass General Brigham Cancer Institute. Dependiendo del tipo y la gravedad del melanoma, el riesgo de que el cáncer regrese puede ser de hasta el 80% para algunos pacientes. El melanoma puede crecer rápidamente y ser difícil de detectar, y unas pocas células cancerosas que queden después de una cirugía pueden propagarse sigilosamente a otras partes del cuerpo.

“Cualquier cosa que se pueda hacer para mejorar las tasas de curación es excelente”, dijo Sullivan.

El diagnóstico y tratamiento de Orwig lo hicieron elegible para el ensayo de intismeran, que potencia la inmunoterapia que generalmente se administra después de la extirpación de un melanoma al ayudar al cuerpo a atacar las células cancerosas. Ingresó al ensayo en diciembre de ese año.

Seis pacientes en la UCSF participaron en el ensayo clínico, según Adil Daud, profesor de medicina en la UCSF que los supervisó. Pacientes en 25 países y alrededor de 30 centros en los Estados Unidos participaron en el ensayo, según Moderna.

Para comenzar, los médicos enviaron una muestra del tumor de Orwig del tamaño de un grano de arroz a un laboratorio para su análisis. El intismeran es único entre los tratamientos contra el cáncer por ser un fármaco personalizado: los investigadores secuencian el tumor de un paciente para encontrar mutaciones únicas de su cáncer y luego codifican instrucciones en una vacuna de ARNm hecha a medida para atacar las mutaciones específicas de ese cáncer.

Eso no siempre es posible, dijo Daud. El proceso de analizar un tumor canceroso después de la cirugía, que implica teñirlo con tintes, puede consumir el tejido necesario para un análisis de ADN, lo que podría limitar el acceso de algunos pacientes al tratamiento si este se vuelve más ampliamente disponible.

“La secuenciación del genoma es cada vez mejor”, agregó Daud. “En este momento necesitas una cantidad considerable de tumor, pero a medida que pasa el tiempo, no sé si eso seguirá siendo un problema de forma persistente”.

Mientras esperaba que los laboratorios hicieran el seguimiento, Orwig comenzó con infusiones de Keytruda, un fármaco de inmunoterapia aprobado que ayuda al sistema inmunológico del cuerpo a combatir el cáncer. Después de seis semanas, comenzó con inyecciones de la vacuna o de un placebo.

Durante un año, Orwig recibió infusiones de Keytruda cada seis semanas e inyecciones en el brazo cada tres semanas.

Dos tercios de los participantes en el ensayo recibieron intismeran y el resto recibió un placebo; a Orwig no se le permite saber cuál recibió. Pero él y Daud dijeron que experimentaron efectos secundarios después de sus inyecciones que parecían similares a los de otras vacunas de ARNm, como la vacuna contra el coronavirus de Moderna. Después de su primera inyección, Orwig dijo que sintió fatiga, náuseas, dolores de cabeza y dolor, los cuales, según él, fueron mucho más severos que los de una vacuna contra el coronavirus. Le tomó alrededor de una semana recuperarse, aunque aprendió a sobrellevarlo mejor en las inyecciones posteriores.

“Fue bastante duro”, dijo Orwig. “A medida que avanzaba, mejoraba un poco y desarrollaba rutinas sobre cómo empezaría a [recuperarme]”.

¿Efectos secundarios?

Uno de los compañeros de Orwig en el ensayo en la UCSF dejó de recibir Keytruda y las inyecciones después de experimentar efectos secundarios más graves. Richard Dehmel, de 80 años, desarrolló colitis, una inflamación del intestino grueso, en noviembre de 2024, varios meses después de comenzar su régimen. Dehmel fue hospitalizado por deshidratación debido a la diarrea causada por la afección.

Daud, el médico de la UCSF, advirtió contra sacar conclusiones de las experiencias individuales de Orwig o Dehmel. Agregó que podría ser difícil distinguir entre las afecciones causadas por Keytruda, que puede provocar efectos secundarios como la colitis, y el intismeran.

“Aunque la vacuna es personalizada [para atacar el cáncer]... hay mucho que no entendemos sobre el sistema inmunológico”, dijo.

Moderna y Merck han señalado en ensayos clínicos anteriores que los efectos secundarios más comúnmente reportados relacionados con el intismeran fueron fatiga, dolor en el sitio de la inyección y escalofríos, y que la cantidad de reacciones graves fue comparable a la de los pacientes que recibieron solo Keytruda.

Cuando se trata de evaluar una vacuna contra el cáncer, no tener noticias es una buena noticia, dijo Daud. Orwig completó su régimen y continúa recibiendo chequeos como parte del ensayo. Su cáncer no ha reaparecido.

Dehmel desarrolló complicaciones por su colitis de las que tardó alrededor de un año en recuperarse, dijo. Su melanoma reapareció y tuvo una segunda operación en enero para extirpar un nuevo tumor.

Ambos participantes celebraron la noticia la semana pasada de que el ensayo clínico fue exitoso, dijeron. “Estoy absolutamente encantado”, sostuvo Dehmel. Agregó que estaba decepcionado por cómo terminó el tratamiento para él, pero sabía que era una posibilidad desde el principio.

“Uno siempre espera que una vacuna de ensayo sea personalmente útil -dijo-. Pero... soy ingeniero y en la ciencia necesitas datos, así que me alegré de inscribirme para esto para que pudiéramos obtener más datos”.

Los expertos dijeron que el panorama completo sobre el intismeran aún está incompleto. Moderna y Merck aún no han publicado los datos del último ensayo clínico, y los participantes como Orwig y Dehmel aún deberán ser monitoreados para evaluar la efectividad a largo plazo del tratamiento. Pero el éxito del ensayo sigue siendo un hito importante y podría impulsar el desarrollo de otras vacunas contra el cáncer.

“Hay un ensayo de cáncer de vejiga y un ensayo de cáncer de pulmón que buscan hacer exactamente lo mismo que hizo este ensayo”, dijo Sullivan. “Solo el concepto [de que] la vacunación contra el cáncer puede conducir a un ensayo de Fase 3 positivo, creo, hará que la gente esté muy interesada en invertir en esto”.

Orwig completó su último chequeo de piel el jueves, en el que los médicos no encontraron anomalías. Fue directamente a las canchas de tenis desde el hospital para sus lecciones de la tarde.

“Estoy agradecido y me alegro de haber hecho lo que hice”, dijo. “Muchos ensayos no llegan a ninguna parte. Este ensayo definitivamente va a llegar a alguna parte… y cualquiera que se encuentre en la misma situación en la que yo me encontré en el futuro realmente se beneficiará de ello”.

Por Daniel Wu