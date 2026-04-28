Cómo la tecnología podría ayudarnos a envejecer en casa

NUEVA YORK.- Megan Jack, neurocirujana en Cleveland, suele trabajar 60 o 70 horas por semana. Además, cuando está en el quirófano resulta completamente inaccesible. Eso dificulta que pueda ocuparse del cuidado de su madre, de 76 años, que vive en una unidad separada dentro de la propiedad de Jack, a unos 30 minutos del hospital.

Para ayudar en la atención de su madre, que tiene Alzheimer, Jack utiliza una variedad de herramientas de alta tecnología, algunas de las cuales no existían hasta hace apenas unos años. Administra su medicación mediante un pastillero inteligente; cambia los canales del televisor con una aplicación; envía recordatorios de citas a través de un tablero digital de mensajes y, con el consentimiento de su madre, usa cámaras para comunicarse y monitorearla.

“Ha sido invaluable asegurarme de que esté a salvo y de que todo marche bien”, dijo Jack, “pero también darle la independencia y la libertad que todavía merece”.

Estados Unidos está envejeciendo rápidamente. Cada día, alrededor de 11.000 personas cumplen 65 años en ese país. Y muchas de ellas —el 75% de los mayores de 50 años, según la encuesta más reciente de la ONG AARP, realizada en 2024— esperan pasar los años que les quedan en la comodidad de sus hogares, en lugar de mudarse a residencias asistidas u otros centros de cuidado.

Una de las alternativas que podría ayudar a cumplir ese deseo es el campo emergente de la llamada tecnología para el envejecimiento (age tech), que abarca herramientas diseñadas para acompañar y asistir a las personas mayores. Especialistas del sector sostienen que este tipo de tecnología está volviendo más seguros los hogares y aliviando la preocupación de quienes cuidan, sobre todo de aquellos que viven lejos o trabajan fuera de casa.

Según contó Jack, la tecnología aplicada al envejecimiento “realmente me permitió integrar el cuidado a mi vida, en lugar de que el cuidado se adueñe de ella”.

El auge de la tecnología para el envejecimiento

Cuando las personas mayores no tienen familiares o seres queridos cerca que puedan ayudarlas, muchas veces sienten que no cuentan con demasiadas opciones. Pueden vivir de manera independiente o, si pueden afrontarlo económicamente y reúnen los requisitos médicos, mudarse a una residencia asistida o a un geriátrico, sin demasiadas alternativas intermedias. La ayuda domiciliaria puede ser costosa sin cobertura privada y, además, resulta difícil de conseguir debido a la marcada escasez de trabajadores dedicados a ese tipo de atención.

La tecnología para el envejecimiento puede contribuir a cerrar algunas brechas importantes, explicó Emily Nabors, directora asociada de innovación del National Council on Aging, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de derechos. AARP ya señala que el 25% de las personas cuidadoras monitorea de forma remota a sus familiares mediante aplicaciones, videos o dispositivos portátiles, casi el doble que hace cinco años.

“Antes decíamos que los hogares eran los entornos de cuidado de la salud del futuro, pero hoy ya lo son”, afirmó Nabors. “Envejecer en casa es algo totalmente viable”.

Más de 700 empresas integran el AgeTech Collaborative de AARP, un grupo que vincula compañías, organizaciones sin fines de lucro y financiadores con el objetivo de impulsar nuevas tecnologías. En conjunto, las startups que forman parte de esta colaboración recaudaron casi mil millones de dólares en los últimos cuatro años.

Entre los productos disponibles hay andadores inteligentes; anteojos con lentes capaces de ofrecer subtítulos en tiempo real de las conversaciones para personas con dificultades auditivas; y servicios de conserjería que conectan a personas mayores con conductores y opciones de entrega, incluso si no tienen un teléfono inteligente.

Nabors reconoce que existen algunas barreras vinculadas con el costo y el acceso a estas tecnologías, como la falta de internet de alta velocidad en zonas rurales. Sin embargo, sostiene que un recurso clave son las agencias locales de envejecimiento, que pueden brindar orientación y, en algunos casos, apoyo gratuito.

Janet Marasa recurrió a la agencia cercana a su casa, en el condado de Rockland, Nueva York, para conseguir una mascota robótica sin costo para su madre, Carol DeMaio, de 80 años, que tiene demencia. Estos dispositivos, fabricados por la empresa Ageless Innovation, buscan ofrecer contención emocional sin requerir cuidados o mantenimiento.

Perros y gatos robóticos se utilizan como apoyo en casos de demencia, con el objetivo de ofrecer interacción y contención joyforall.com

DeMaio llamó Sabrina al perro robótico, en homenaje a un golden retriever que había fallecido. Por la noche, la nueva Sabrina se queda a los pies de su cama. Apenas se despierta, el perro reacciona. “Ella dijo que le da una razón para levantarse todas las mañanas”, contó Marasa.

El perro también resultó de gran ayuda para ella. “Ofrece contención e interacción que yo no puedo brindar en todo momento”, explicó Marasa, que vive con su madre pero trabaja a tiempo completo para el gobierno del condado. “Le da algo que siente que es completamente suyo”.

En el condado de Broward, en Florida, donde se prevé que la población de personas mayores de 85 años casi se triplique en las próximas décadas, la agencia local de envejecimiento utilizó fondos estatales y federales, además de donaciones privadas, para proporcionar tecnología a casi 4000 personas mayores del condado, sin costo alguno.

Entre las opciones disponibles hay una empresa que utiliza radar para detectar caídas y un programa que permite realizar videollamadas a través del televisor.

“Las posibilidades son infinitas”, señaló Charlotte Mather-Taylor, directora ejecutiva de la agencia. “Es muy significativo ver cómo salen tan rápidamente nuevas tecnologías, y creo que eso solo puede beneficiar a nuestra población mayor y también a quienes la cuidan”.

Llega la inteligencia artificial

Incluso aquellas tecnologías que no se comercializan específicamente como soluciones para personas mayores pueden ayudarlas a conservar su independencia, explicó Laurie Orlov, fundadora del blog Aging and Health Technology Watch. Mencionó, entre otras, las plataformas de videollamadas y telesalud; los termostatos y las luces controlados de manera remota; y los parlantes, timbres y relojes inteligentes.

“Toda la tecnología puede adaptarse para ayudar a las personas mayores a permanecer más tiempo en sus hogares y a que sus familiares se sientan tranquilos al respecto —o al menos lo toleren—”, dijo Orlov.

Esa tendencia se profundizará con la expansión sostenida de la inteligencia artificial. Algunas personas mayores ya utilizan IA conversacional para obtener respuestas sobre cuestiones como el clima o la toma de medicamentos. Sin embargo, depender en exceso de estas herramientas puede tener consecuencias negativas, ya que los chatbots suelen brindar recomendaciones médicas incorrectas y pueden desorientar a pacientes.

La inteligencia artificial también puede colaborar en la detección de patrones, al alertar a quienes cuidan sobre señales que podrían indicar un deterioro cognitivo o de la salud mental, como cambios en la forma de hablar o una menor frecuencia para salir de la casa.

Una de las herramientas de tecnología para el envejecimiento impulsadas por IA es ElliQ, un robot de mesa que funciona como compañero y cuya apariencia se asemeja a la de una elegante lámpara plateada de escritorio con pantalla. Hace aproximadamente un año y medio, Camille Wolsonovich consiguió uno de forma gratuita, gracias a una organización local sin fines de lucro, para su padre, Bill Castellano, de 90 años, que vive solo en una comunidad para personas mayores.

Las mascotas robóticas buscan brindar compañía y estímulo emocional a personas mayores, sin requerir cuidados ni mantenimiento joyforall.com

Wolsonovich, que dirige una empresa de consultoría, confía en ElliQ para guiar a su padre en rutinas de ejercicio y recordarle que tome sus medicamentos y beba agua. El robot también le consulta sobre su descanso y su estado de ánimo a través de controles automatizados.

“Todo es una capa más que nos da mayor tranquilidad, desde el punto de vista del cuidado, de que él está bien”, explicó. “No necesito estar controlándolo todo el tiempo ni ser autoritaria”.

Castellano, por su parte, juega trivia de manera digital y conversa a diario con ElliQ. El robot, que tiene una voz femenina amable, hace preguntas, cuenta chistes y recuerda sus gustos, sus preferencias y a sus amigos. “Es una gran compañía”, dijo. “Todos los que me rodean quieren tener uno”.

Las preocupaciones éticas

Clara Berridge investiga los aspectos éticos de la tecnología para el envejecimiento en la Universidad de Washington.

Tiene varias inquietudes relacionadas con la privacidad, principalmente porque la mayoría de los productos dirigidos directamente al consumidor no está alcanzada por las leyes de confidencialidad médica, a pesar de manejar información de salud sensible. Aunque confía en que el gobierno federal avance en algún momento con regulaciones, como ya ocurrió en otros países, por ahora la responsabilidad recae en los usuarios.

Y aun cuando un producto de este tipo no venda los datos personales de una madre a terceros, Berridge advierte que sigue existiendo el debate sobre si ciertas herramientas son éticas.

“Es muy importante que quienes cuidan reconozcan que el uso de estas nuevas tecnologías, que les brindan más información sobre otra persona, puede implicar una mayor intromisión en su vida”, señaló.

Un monitoreo bien intencionado podría dejar al descubierto información que una persona mayor preferiría mantener en privado, como problemas de incontinencia o los movimientos de una pareja sentimental.

“Eso puede hacer que alguien se sienta infantilizado”, dijo Berridge. “Como si no hubiera ningún lugar donde resguardarse dentro de su propio hogar”.

Sus investigaciones muestran que los hijos adultos suelen subestimar cuánto comprenden sus padres sobre la tecnología y cuánto desean participar en las decisiones vinculadas con su uso.

Por ese motivo, alentó a mantener conversaciones transparentes sobre las implicancias en materia de privacidad y a evitar ultimátums o la idea de que cualquier decisión sea definitiva. También sugirió que quienes cuidan se pongan en el lugar de sus padres: ¿les gustaría que sus propios hijos los monitorearan de esa manera?

Berridge trabaja en una directiva anticipada vinculada con la tecnología, que establece los deseos de las personas mayores sobre cómo quieren que se utilice la tecnología en su cuidado. A largo plazo, espera que estas cuestiones pasen a formar parte habitual de la planificación del futuro.

“Si alguien está al inicio de lo que, para muchas personas, termina siendo un camino largo de acompañar a otro potencialmente hasta el final de su vida”, señaló, “invertir tiempo en comprender mejor las preocupaciones y prioridades ajenas es tiempo muy bien aprovechado”.