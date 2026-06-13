El método 4-7-8 que podría ayudar a conciliar el sueño explicado por especialistas

El descanso nocturno representa un desafío para gran parte de la población actual. Entre las diversas estrategias disponibles para mejorar la calidad del sueño, surge con fuerza una técnica de respiración denominada 4-7-8. A diferencia de otros métodos simplistas que sugieren contar números básicos para inducir la calma, los especialistas sostienen que esta secuencia numérica específica ofrece resultados superiores al momento de buscar el descanso reparador. El ejercicio funciona como un mecanismo de regulación fisiológica que prepara al cuerpo para la desconexión mental.

Las personas que sufren insomnio son más propensas a padecer interrupciones en sus ciclos de sueño Internet: Meer+

La técnica consiste en tres pasos fundamentales que deben seguirse con precisión. Primero, el individuo inhala aire por la nariz durante cuatro segundos. Segundo, retiene ese aire en los pulmones por un periodo de siete segundos. Finalmente, exhala el oxígeno de forma controlada hasta completar una cuenta de ocho segundos. Según Raj Dasgupta, profesor clínico asociado en la Facultad de Medicina de Keck de la Universidad del Sur de California, este método, popularmente conocido como respiración relajante, cuenta con antecedentes históricos validados por el tiempo. En diálogo con CNN, el especialista destacó que la práctica deriva directamente del pranayama, una disciplina milenaria de la tradición yóguica orientada a controlar la energía vital mediante la modulación del ritmo respiratorio.

La importancia de un descanso reparador Shutterstock

El problema central que enfrentan muchas personas al intentar dormir radica en la actividad mental constante. Rebecca Robbins, profesora de la Escuela de Medicina de Harvard y científica asociada en el Hospital de Mujeres de Boston, afirma que las dificultades principales surgen cuando la mente zumba sin descanso mientras el cuerpo intenta relajarse. Para la experta, estos ejercicios brindan una oportunidad necesaria para practicar un estado de paz genuino. “Es exactamente lo que debemos hacer antes de irnos a la cama”, asegura Robbins al analizar la utilidad de esta herramienta en la rutina nocturna de los pacientes con insomnio.

Es vital comprender el funcionamiento biológico detrás de este ejercicio para no generar expectativas erróneas. El psicólogo Joshua Tal aclara un punto fundamental sobre el impacto real del método. Según el profesional, la técnica 4-7-8 no produce el sueño de manera automática ni actúa como un fármaco sedante. Su verdadera función consiste en la reducción de la ansiedad acumulada durante la jornada, lo cual facilita el terreno propicio para que el proceso natural de quedarse dormido ocurra sin obstáculos. Al bajar los niveles de estrés, el individuo aumenta sus probabilidades de éxito al buscar el reposo.

Según el profesional, la técnica 4-7-8 no produce el sueño de manera automática ni actúa como un fármaco sedante (Fuente: Pexels)

La versatilidad de este ejercicio permite que las personas lo apliquen en cualquier momento donde la ansiedad bloquee la tranquilidad. Si bien muchos intentan métodos elementales de conteo, la ciencia observa que la cadencia del 4-7-8 regula el sistema nervioso de una manera más efectiva. La estructura del ejercicio obliga al cerebro a enfocarse en la cuenta y en el control del diafragma, lo cual desplaza los pensamientos intrusivos que suelen interrumpir la conciliación del sueño. La implementación constante de esta rutina, según los especialistas consultados, constituye un hábito saludable que mejora la higiene del sueño a largo plazo. Es un recurso sencillo, sin costo alguno y disponible para cualquier persona que busque mejorar su bienestar integral a través de la respiración consciente y pausada antes del momento del descanso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA