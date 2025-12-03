Cómo lo hará: este es el primer país en el mundo en prohibir las redes sociales para menores de 16 y ya lo empieza a aplicar

El próximo 10 de diciembre será un día histórico en Australia. Desde las 0, comenzará a regir la prohibición de uso de redes sociales para menores de 16 años, una regulación que fue aprobada por el Parlamento de ese país en noviembre de 2024, a través de la Ley de Modificación de la Seguridad en Línea.

En concreto, la medida obliga a las empresas tecnológicas a desactivar o eliminar las cuentas de los chicos de 16 años o menos y a impedir la creación de nuevos usuarios por parte de adolescentes en ese rango etario.

De esta manera, anticipan las autoridades australianas, la restricción del uso de redes sociales dejará de estar en manos de los padres y los colegios, y pasará a depender del Estado. La responsabilidad de un posible incumplimiento recaerá sobre las tecnológicas, que estarán expuestas a potenciales multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 32,5 millones de dólares americanos.

En Australia, la restricción del uso de redes sociales para menores de 16 dejará de estar en manos de los padres y los colegios DAVID GRAY� - AFP�

La ley abarca a todas las plataformas consideradas como redes sociales con habilitación para operar en Australia; por ejemplo, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X, Reddit y Twitch, entre otras. Para asegurar el cumplimiento de la norma, la regulación establece que las tecnológicas deberán tomar “medidas razonables”, a riesgo de ser multadas.

“No hay excusa para el incumplimiento. Las plataformas están obligadas a implementar la ley de una manera efectiva, privada y justa. Deben detectar y desactivar las cuentas de los menores y evitar los intentos de creación de nuevas cuentas”, afirmó la ministra de Comunicaciones de Australia, Anika Wells, en septiembre pasado, tras la publicación de la guía regulatoria de la ley. Explicó, a la vez, que la medida busca apoyar “a las familias australianas y colaborar con la seguridad de los niños”.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en varias ocasiones que el principal objetivo de esta norma es dar a los adolescentes más tiempo para crecer sin una potencial adicción a las redes y sin las presiones sociales que estas plataformas pueden agravar.

“Lo que queremos es que nuestros australianos más jóvenes pasen más tiempo al aire libre practicando deporte, interactuando con los demás de forma normal, y menos tiempo en línea”, dijo Albanese en 2024. Habló, también, de una “clara relación causal entre el auge de las redes sociales y el daño a la salud mental de los jóvenes australianos”.

“Lo que queremos es que nuestros australianos más jóvenes pasen más tiempo al aire libre", sintetizó Albanese Shutterstock

En una primera instancia, la medida eximió a YouTube, pero finalmente la abarcó, aplicando sobre esta plataforma una prohibición parcial para los menores de 16. A partir del próximo miércoles, los adolescentes de este rango etario podrán seguir viendo videos en la plataforma, pero no podrán acceder a la modalidad de red social que ofrece la app: no estarán habilitados para crearse cuentas propias como usuarios y, por lo tanto, no podrán subir contenido propio ni crear comentarios.

Hoy, YouTube comunicó a sus millones de usuarios y creadores de contenidos australianos la medida, la cual sintetizó como una “decepcionante actualización”. Afirmó en el comunicado que cumplirá la primera prohibición mundial sobre redes sociales para adolescentes bloqueando en cuestión de días las cuentas de usuarios menores de 16 años.

Todavía genera debate

Mientras que hay especialistas que apoyan el proyecto, considerando que el acceso de redes sociales a temprana edad puede ocasionar o agravar problemas de salud mental entre los menores, también hay quienes dicen que una prohibición de este tipo podría ocasionar efectos indeseados, como empujar a los adolescentes hacia la deep web o incluso aislarlos socialmente.

Amnistía Internacional se encuentra dentro de este segundo grupo. La organización se opuso desde el inicio a la promulgación de la ley, considerando que una “prohibición que aísla a los jóvenes no cumplirá con el objetivo del gobierno de mejorar sus vidas”.

Elon Musk, propietario de X, también comunicó su rechazo. El año pasado, compartió en su red social un tuit de Albanese que anunciaba la presentación del proyecto de ley, y escribió: “Parece una forma encubierta de controlar el acceso a internet de todos los australianos”.

Chile prohíbe los celulares en las aulas

La prohibición australiana, que entrará en vigor en apenas siete días, coincide en tiempo con la aprobación en la Cámara de Diputados de Chile de un proyecto que regula y prohíbe el uso de celulares en todas las escuelas del país a partir del ciclo lectivo 2026.

Ayer por la noche, los legisladores aprobaron las modificaciones que el Senado chileno había realizado al proyecto, y ahora la iniciativa queda a la espera de la promulgación por parte del presidente Gabriel Boric.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó hoy a través de sus redes sociales que la iniciativa consiste en la prohibición del uso de teléfonos móviles en todo el sistema educativo de Chile, aunque contempla la posibilidad de “adecuaciones” en casos específicos, como problemas de salud o situaciones de emergencia.

Este año, un colegio de Santiago adoptó la medida como parte de un proyecto piloto, en una apuesta por reintegrar a sus estudiantes e incentivar su bienestar en tiempos de hiperconexión.

“Con la regulación del uso de celulares en las aulas, estamos avanzando en un cambio cultural para niños, niñas y adolescentes que hoy día necesitan, más que nunca, volver a verse las caras, socializar en los recreos y recuperar la concentración para impulsar aún más los aprendizajes”, sintetizó Cataldo.