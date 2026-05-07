“La Met argentina”: el video viral que imaginó a las celebridades nacionales en la gala más famosa del mundo
Marcelo Tinelli, Graciela Alfano, Lionel Messi y Santiago del Moro fueron algunos de los famosos que aparecieron en el viral inspirado en la Met Gala 2026
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La Met Gala 2026 volvió a convertirse en uno de los eventos más comentados del mundo de la moda gracias a los impactantes looks que las celebridades lucieron sobre la icónica alfombra del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. En medio de ese furor internacional, el influencer argentino Santiago Gorbalán sorprendió en redes sociales al imaginar cómo habría sido la presencia de distintas figuras nacionales en la exclusiva gala. A través del uso de inteligencia artificial, recreó a famosos como Santiago del Moro, Graciela Alfano, Moria Casán, Marcelo Tinelli, Lionel Messi y Lali Espósito desfilando con extravagantes y llamativos atuendos, logrando captar rápidamente la atención de miles de usuarios.
“Los argentinos mejor vestidos de la Met Gala 2026. Mención especial para Locomotora. ¿Cuál lookazo te gustó más?”, escribió Balosky en uno de los videos que rápidamente se volvió viral por su original propuesta. En las imágenes creadas con inteligencia artificial, distintas figuras del espectáculo, el deporte y la televisión argentina aparecen desfilando por las emblemáticas escaleras del MET.
Las reacciones en las redes
Como era de esperarse, la publicación no tardó en llenarse de miles de “me gusta” y comentarios de usuarios que destacaron la creatividad y el nivel de detalle de sus creaciones realizadas con inteligencia artificial. El fenómeno fue tan grande en redes sociales que incluso varias de las figuras retratadas reaccionaron al verse, de manera ficticia, formando parte de la exclusiva Met Gala.
Marcelo Tinelli fue uno de los primeros en comentar el video viral y celebró el trabajo del influencer con humor. “Ja, ja, ja. ¡Gracias, Santi querido! ¡Sos CRACK mal!”, escribió el conductor al encontrarse recreado sobre la alfombra de la gala. Graciela Alfano también se sumó a los elogios y se mostró fascinada con el look que le diseñaron: “Te amo”, expresó la actriz.
Otro de los famosos que reaccionó fue Santiago del Moro, quien también se tomó con humor su aparición en la denominada “Met argentina”. “¡Ya tengo look para el Martín Fierro! Ja, ja. Sos crack”, comentó el conductor de Gran Hermano: Generación Dorada, felicitando a Gorbalán por el trabajo que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.
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