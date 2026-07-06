Cómo se cerró el caso del director de un prestigioso colegio inglés que había sido denunciado por maltrato

A menos de un mes de la denuncia por maltrato y hostigamiento radicada contra Mark Symmonds por la empleada de un bar, la Justicia llegó a un acuerdo con el ahora exdirector del primario del St George’s College y determinó que deberá cumplir una serie de condiciones durante un año para evitar el juicio oral.

Según información a la que accedió LA NACION, la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 29, María Araceli Martínez, homologó que Symmonds entre en un proceso de probation. Esta alternativa permite suspender el proceso penal si se cumplen ciertas condiciones: en caso de que se lleve adelante, la causa se cierra sin antecedentes penales. El acuerdo se gestionó con la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº15, a cargo de Federico Tropea, del Ministerio Público Fiscal porteño.

Ahora, y en el marco del proceso de prueba, el imputado deberá realizar una donación de $1.000.000 al Hospital Garrahan antes del 10 de julio. Asimismo, será obligado a resarcir económicamente a la víctima en concepto de “reparación del daño”. El monto de la suma no trascendió por una cuestión de seguridad de la joven denunciante.

El colegio St. George's de Quilmes, en donde trabajaba el hombre que fue denunciado Silvana Colombo

Asimismo, y según fuentes cercanas al caso, Symmonds tendrá que cumplir durante un año una serie de pautas de conducta: abstenerse de concurrir al establecimiento Trade Sky Bar en donde ocurrió la agresión; fijar residencia; comunicar cualquier cambio a la Fiscalía P,CyF N°15; y cumplir con las citaciones o requerimientos del fiscal, el juzgado u órgano de control.

Symmonds fue desvinculado de su cargo al frente del prestigioso colegio inglés luego de que trascendiera la denuncia y, de hecho, ya no aparece en la currícula del sitio web del St George’s. Días después de que se conociera la noticia, el establecimiento aclaró que el episodio denunciado habría ocurrido fuera del ámbito escolar y no tenía relación con integrantes de la comunidad educativa del colegio.

Al mismo tiempo, remarcó su rechazo a cualquier conducta vinculada con la violencia, el maltrato o el hostigamiento y sostuvo que esos comportamientos son incompatibles con los valores que promueve la institución.

La denuncia

El video del momento de la agresión

El 22 de julio pasado, Cristal Locuratolo —empleada del Trade Sky Bar— denunció al hombre y explicó que el conflicto comenzó luego de que hubo algunas demoras en el servicio del bar, por lo que Symmonds terminó por acosar e insultar a la camarera.

La joven detalló que notó la molestia del hombre cuando se acercó a la mesa en la que se ubicaban él y su madre, quienes aseguraron que hacía 20 minutos que esperaban que la persona encargada —otra compañera de Locuratolo— les retirara los platos.

Según relató a LA NACION, la discusión se elevó de tono rápidamente cuando comenzaron a gritarle en inglés, pese a que ella aclaró que no entendía ese idioma.

Tras el tenso intercambio, la joven de 23 años buscó al encargado del lugar para que mediara en la situación. En este marco, el restaurante ubicado en la avenida Corrientes al 200 les ofreció una “atención de cortesía”, que ellos no aceptaron. Ella pidió cambiar momentáneamente de sector y subir del piso 19 al 20. No contento con eso, Symmonds decidió seguirla hasta ese nivel.

El bar en donde ocurrió la agresión Gentileza Trade Sky bar

Las cámaras de seguridad instaladas en el lugar captaron el momento en que el hombre persiguió a la empleada por una de las escaleras internas. En las imágenes se puede ver cómo corrió detrás de ella y la agarró de un brazo mientras dos de las compañeras de trabajo de la joven intentaban frenarlo. El video fue compartido por la víctima en sus redes sociales.

Una vez en el piso superior, la camarera explicó que el hombre —que seguía molesto por la situación— volvió a abordarla de forma intimidante.