Cómo se organizan los colegios católicos para la llegada de papa León XIV a la Argentina: la participación de los jóvenes

Los más chicos dibujan imágenes de Jesús en cartulinas y las rellenan con papel crepé amarillo, blanco y celeste. Otros decoran el patio con guirnaldas con los colores de la bandera del Vaticano. Las actividades cambian a medida que avanzan los cursos y los mayores aprenden la importancia del lema “Bienvenidos todos, vayan y anuncien” y hacen jornadas de reflexión.

La llegada del papa León XIV movilizó a todo el país. No sólo en cuestiones de logística y organización —como con los cortes y restricciones que afectan los barrios de Belgrano, Palermo y Recoleta—, sino también en la dimensión religiosa. Y es por esto que no sólo los adultos quieren participar: miles de jóvenes en colegios de la Ciudad y el conurbano bonaerense se sumarán a la visita histórica y se organizan desde hace semanas para el multitudinario evento.

Además del feriado nacional anunciado para el lunes 9 de noviembre, uno exclusivo para la ciudad de Buenos Aires el martes 10 y otro para la provincia el miércoles 11, el cronograma oficial de las instituciones prevé que los estudiantes (junto a docentes, coordinadores pastorales y familias) aprovechen los días libres para sumarse a las actividades que realizará el Sumo Pontífice.

En el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, el Papa presidirá una misa central. Allí asistirán —entre los más de un millón y medio de espectadores que anticipó el Gobierno— alumnos de colegios católicos porteños. Las instituciones convocaron a la comunidad educativa a encontrarse el lunes por la mañana y realizar una peregrinación hacia la intersección de las avenidas del Libertador y General Sarmiento en donde León XIV dará su primera Santa Misa.

El Colegio del Salvador

Los estudiantes del Colegio Jesús María caminarán más de tres kilómetros y medio por avenida Las Heras desde el edificio de la calle Talcahuano, en Recoleta. “El colegio es una gran comunidad y tenemos obras en diferentes lugares: Ingeniero Pablo Nogués, Florencio Varela, Bellavista… Y representantes de todos esos colegios van a venir a alojarse a la sede de la Ciudad para que podamos participar de la misa. Vamos a ir todos juntos: los que se queden acá más las familias de Capital. Está abierto a la comunidad y a que todos se sientan parte", explicó a LA NACION Natalia Frate, rectora del secundario de la institución perteneciente a la Congregación de las Religiosas de Jesús María. La directiva estimó que más de 100 alumnos llegarán en los próximos días desde distintos puntos del país

En el caso del Colegio del Salvador, los esperan más de cuatro kilómetros de peregrinación hasta las calles centrales. Algo similar ocurrirá en el caso de la vigilia para jóvenes programada para el martes por la noche frente al monumento porteño. Convocada para personas de entre 15 a 35 años, los colegios también incentivaron a los alumnos a unirse y formar parte. “Se invita a todo el mundo a compartir espiritualmente la visita apostólica. Para seguir, interpretar y escuchar las palabras que tenga para compartirnos a nosotros como comunidad y sociedad”, dijeron desde el instituto ubicado en el barrio de Balvanera.

Según sus estimaciones, una delegación de aproximadamente 200 alumnos del colegio —de entre entre 15 y 18 años— asistirá al masivo encuentro religioso, acompañados por otros 30 docentes responsables.

El escenario de la misa que dará el papa León XIV en el Monumento de los Españoles Martín Cossarini

“Hay un muy alto interés de toda la comunidad. Esta visita es un evento extraordinario pero no ajeno a la propuesta del colegio, por eso se vive con naturalidad, alegría y mucha profundidad. Están todos invitados, no hay diferenciación para chicos que no sean practicantes o no tengan fe”, señalaron a LA NACION desde la institución católica.

En el marco de la multitudinaria convocatoria, LA NACION confirmó que la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) emitió una suspensión extraordinaria de las clases en la Ciudad en 17 colegios para este miércoles 5 de noviembre y para el mismo día de la próxima semana, por lo que los alumnos no deberán concurrir a clases —entre todos los feriados— durante siete días.

Las instituciones afectadas son el colegio Mi Jardín, el Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, el Colegio del Arce, la Escuela N.º 8 D.E. 9 Armenia Argentina, el Jardín Maternal N.º 10 Manuel Belgrano, Instituto Hogar San Benito, Colegio Rey Fahd, el CENTES N.º 2, la Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina, el Instituto Ambrosio Tognoni y la Escuela San Andrés, la Escuela Primaria N.º 30, el Jardín de Infantes Común N.º 2, la Escuela Primaria N.º 5, la Jardín de Infantes Integral N.º 5 y la Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken.

A su vez, los colegios también forman parte de las Postas del Encuentro, una serie de espacios comunitarios compartidos organizados por la Conferencia Episcopal en todo el país para que las personas que no puedan acercarse a los destinos de la agenda oficial puedan tener una experiencia distinta durante la visita del Papa. Los puntos de reunión no sólo funcionarán en colegios, sino también en parroquias, plazas y espacios comunitarios en los que se colocarán pantallas gigantes para seguir los eventos en vivo.

Desde más lejos aún se movilizarán los alumnos y docentes del Colegio del Huerto, con sedes en los barrios de Villa Pueyrredón y San Nicolás. Federico Szczur, coordinador de pastoral y catequista de la institución, explicó que desde hace un mes tienen reservados micros para los más de 30 alumnos que asistirán a la misa en Palermo.

El Colegio Jesús María, otro de los que peregrinará hacia el Monumento de los Españoles Colegio Jesús María

Al igual que el Jesús María, recibieron invitados de otras congregaciones del colegio en el territorio nacional e incluso en países vecinos. “Empezamos a contactar a otros colegios para ver si querían alojarse en nuestra escuela. Vamos a participar como escuela: va a estar el nivel inicial, primario y secundario”, detalló y añadió: “El día martes vamos a ir con jóvenes de cuarto y quinto año del secundario y algunos exalumnos también. Además, se sumaron peregrinos de Chile, de Misiones y de Mar del Plata”.

Según el catequista, la visita del Papa movilizó a gran parte de la comunidad educativa, incluso a aquellos que no suelen participar de las actividades religiosas. “Hay alumnos que nunca participaron de una experiencia y, sin embargo, quieren sumarse. Incluso las familias, adultos que nunca participaban de actividades de este estilo y ahora sí”, reflexionó en diálogo con LA NACION.

“Muchas veces con los adolescentes pasa esto de ‘voy si va otro’ o ‘quiero estar, pero no me animo a ir solo’. Por eso, muchas veces los docentes tenemos que incentivar y organizar para que digan ‘dale, me sumo’”, expresó. En la institución, la convocatoria impactó principalmente en alumnas de cuarto y quinto año: “Las mujeres tienen una sensibilidad un poco mayor respecto de lo espiritual y de estos eventos”.

Del conurbano a la Ciudad

Pero no sólo los estudiantes de colegios porteños se acercarán al Monumento de los Españoles para asistir a la histórica misa del papa León XIV. Las instituciones dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzaron su organización para asistir desde hace meses.

El Euskal Echea de Llavallol, en Lomas de Zamora, movilizará a 20 alumnos del nivel secundario en micros que irán desde la zona sur del conurbano bonaerense. “Querían ir todos, entonces le dimos prioridad a los chicos que participan activamente del Euskal Solidario y con los que ya hicimos dos misiones”, explicaron las autoridades religiosas a LA NACION.

El cronograma del Papa —cuya visita fue declarada “de interés nacional” por el presidente Javier Milei— tendrá una serie de actividades dentro de la provincia de Buenos Aires. Además de la misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján del miércoles, que se espera sea multitudinaria, participará de un encuentro en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

A poco más de una hora de allí, los alumnos del Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Ituzaingó llegarán a la ciudad de Buenos Aires previo al Papa para quedarse en Belgrano y participar de la peregrinación al Monumento con los estudiantes de la sede de Las Cañitas. En total, la institución educativa calculó que habrá cerca de 200 personas que participarán.

En zona norte, el Michael Ham invitó a todos sus alumnos —incluidos los de Nordelta— a reunirse en la sede de Vicente López y peregrinar por avenida del Libertador los casi ocho kilómetros que los separan de Palermo.

“Como no sabemos hasta dónde vas a poder llegar, invitamos libremente a las familias a encontrarnos e ir juntos”, detallaron desde la institución a este medio. Y añadieron: “Los chicos tienen que ir con los padres porque no sabemos cómo va a ser la desconcentración... Los que estamos a las 8 empezamos a caminar y si se suma una familia, bienvenida sea”.

La convocatoria del Michael Ham

En forma de incentivo para fomentar la participación estudiantil, el colegio decidió otorgarle “falta libre” —es decir, no se le contará la ausencia— a los alumnos que deseen participar de la vigilia del martes, ya que al tratarse de un evento que se celebrará en la Ciudad, el feriado no aplica para la provincia de Buenos Aires. “Tenemos chicos que están con muchas ganas de participar y otros... Hay de todo. Hay un cierto desconcierto, no saben qué esperar, pero, a medida que se acerca la fecha también se van entusiasmando”, consideró María Luz García Olano, vicedirectora de Pastoral del Michael Ham.