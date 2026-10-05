Cómo será el operativo de seguridad y el mapa de cortes por la despedida de Messi de la selección

La Ciudad de Buenos Aires desplegará este martes un amplio operativo de seguridad en los alrededores del estadio Monumental y de Ciudad Universitaria con motivo de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.

El dispositivo incluirá cortes de tránsito, controles de acceso y un despliegue policial, mientras miles de hinchas participarán de las actividades organizadas en el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”.

La jornada tendrá dos escenarios principales. Por un lado, el estadio Monumental, donde se disputará el amistoso entre la Argentina y Benín desde las 20. Por otro, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, sede del Fan Fest.

El amistoso entre la Argentina y Benín será el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina AFA

Las autoridades porteñas recomendaron a los asistentes llegar con la mayor anticipación posible a la zona de Núñez para facilitar los controles y evitar demoras en los ingresos. Las puertas del estadio abrirán a las 16, cuatro horas antes del inicio del partido, según un comunicado de GCBA.

El operativo de seguridad, que comenzará al mediodía, contará con la participación de más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de personal de seguridad privada, agentes de tránsito y equipos de prevención. Según se informó, se establecerán tres anillos de seguridad en los accesos al estadio y se realizarán controles para verificar las entradas.

Asimismo, se aplicarán los mecanismos previstos por el programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. La coordinación estará a cargo del Comité de Seguridad en el Fútbol junto con el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

Lionel Messi durante el entrenamiento del plantel del Seleccionado Argentino en el Predio de la AFA en Ezeiza Manuel Cortina

Entre las principales atracciones del Fan Fest figura la transmisión en pantalla grande del encuentro entre la Argentina y Benín. Además, los asistentes podrán recorrer espacios gastronómicos, participar de experiencias interactivas y acceder a un espacio de fotografías junto a algunos de las principales copas conquistadas por la Selección argentina: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

La programación musical incluirá los shows de Kapanga, de 17.30 a 18.30, y La T y La M, de 18.30 a 19.30, además de DJs y distintas propuestas de entretenimiento durante toda la jornada.

La conducción de la previa estará a cargo del exarquero Sergio Goycochea, quien también participará en juegos y desafíos con el público, entre ellos, la experiencia “Penales con Goyco”.

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina tendrá lugar el martes a las 20 en El Monumental JEWEL SAMAD - AFP

El evento también contará con la presencia de figuras del mundo digital y del streaming. Entre los invitados estarán los integrantes de Párense de Manos, que realizarán una transmisión en vivo desde el predio durante la jornada.

Las actividades continuarán una vez finalizado el partido y el Fan Fest cerrará con una propuesta artística y musical que se extenderá hasta las 24. Las entradas para participar del evento se encuentran a la venta a través de la plataforma Deportick.

Cortes en River

Como parte del operativo, habrá restricción vehicular en distintos puntos del barrio de Núñez y en los accesos al estadio Monumental

Los cortes anunciados son los siguientes: