Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires

Durante la mañana de este miércoles se registraron lluvias intensas y persistentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que provocaron anegamientos en distintos barrios de la Ciudad y el conurbano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo seguirá el tiempo y advirtió sobre los riesgos asociados al fenómeno.

Tanto en la Ciudad como en la Provincia rige una alerta amarilla por lluvias para las próximas horas, que advierte sobre el impacto de lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad y valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Las precipitaciones de la madrugada inundaron distintas zonas de la ciudad. @X

Ante este escenario, los organismos de seguridad recomendaron evitar salir de los hogares, alejarse de zonas inundables y no sacar la basura, para prevenir obstrucciones en la vía pública. Indicaron también la limpieza de desagües y sumideros y la interrupción del suministro eléctrico en casos donde el agua haya ingresado a la vivienda.

Hasta cuándo siguen las lluvias en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, la probabilidad de lluvia se mantiene en un rango de entre el 70% y el 100% durante el resto de este miércoles con un período de mayor intensidad entre las 16 y las 18. Se espera que los registros de precipitación acumulada se sitúen entre los 30 y 80 milímetros al terminar el día.

La temperatura se mantendrá alrededor de los 20°C, con una inestabilidad climática que persiste hasta la noche del jueves 16, cuando comienza a mejorar el tiempo y se disipan las probabilidades de lluvia.

El pronóstico del tiempo para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo seguirá el tiempo en la Provincia

En la zona del conurbano provincial se espera un panorama similar, donde la probabilidad de precipitaciones alcanza hasta un 100% durante gran parte de la jornada este miércoles 15. Se anticipa una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 19°C.

La provincia también verá una mejora en sus condiciones este jueves, cuando la probabilidad de lluvia desciende a un rango de entre 40 y 70% por la mañana, y cae a valores de entre 10% y 40% hacia la tarde. El viernes 17, en tanto, presentará un cielo parcialmente nublado con probabilidad nula de precipitaciones a partir del mediodía.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 15 de abril.

En el cordón sur del conurbano, localidades como Banfield y Lomas de Zamora presentan lluvias débiles con una temperatura de 20°C, mientras que en Don Torcuato el cielo permanece cubierto. En la zona norte, Junín registra neblina y una marca térmica de 19°C.

La Dirección de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires informó a LA NACION que el fenómeno meteorológico afecta sobre todo el noreste, noroeste y centro de la provincia. En distritos como Trenque Lauquen y Pehuajó, los valores generales de lluvia oscilaron entre los 60 y 70 milímetros.

Datos no oficiales en Pehuajó y Coronel Suárez incluso detectaron marcas de entre 100 y 120 milímetros en pocas horas. Esta situación provocó el anegamiento de calles y obligó a la asistencia vecinal por el ingreso de agua en casas.

Los municipios costeros del este y sudeste bonaerense enfrentan ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora durante el jueves 16 y el viernes 17. Los vientos disminuirán durante la mañana del viernes 17.