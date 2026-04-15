Hay alerta naranja por tormentas para este miércoles 15 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y vientos para este miércoles 15 de abril, con un total de 13 provincias afectadas. Según precisó el organismo, se esperan fenómenos que podrían ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas rige en Entre Ríos, el oeste de Corrientes, Santa Fe, el sudeste de Chaco y el centro y este de Formosa. En toda esa zona, el SMN advirtió que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por precipitaciones persistentes y muy abundantes. También se prevé actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, con valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada.

Por su parte, la alerta amarilla por tormentas alcanza al centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, Córdoba, el sur de Santa Fe, el este de Santiago del Estero, el este de Corrientes, Misiones, el oeste de Chaco, el oeste de Formosa y el este de Salta. En estas áreas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones persistentes y abundantes, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se estiman acumulados entre 30 y 80 milímetros, con posibles superaciones puntuales.

Las alertas emitidas para este miércoles 15 de abril SMN

Además, rige alerta amarilla por vientos en el oeste de Santa Cruz y en Tierra del Fuego, donde el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Frente a este escenario, el SMN recomienda, para la alerta naranja por tormentas, seguir las indicaciones de las autoridades locales, evitar salir si no es necesario y permanecer en construcciones cerradas. También aconseja desconectar electrodomésticos ante el ingreso de agua, mantenerse alejado de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas, además de preparar un kit de emergencia con elementos esenciales.

En tanto, para la alerta amarilla por vientos, se sugiere evitar salir, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar y alejarse de aberturas, no refugiarse debajo de estructuras inestables o árboles, y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en CABA

Para este miércoles, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 22°C y una mínima de 20°C. Se prevén precipitaciones durante toda la jornada, con chaparrones durante la mañana y el mediodía, y lluvias hacia la tarde y la noche. Desde el mediodía, la probabilidad de precipitaciones será de hasta un 70%. Para el jueves, se anticipa que las lluvias continúen hasta la tarde.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se espera una máxima de 22°C y una mínima de 18°C, con condiciones similares a las de la Ciudad. Habrá chaparrones durante la mañana y el mediodía, y lluvias hacia la tarde y la noche. Durante toda la jornada se registrarán vientos de hasta 31 kilómetros por hora y, por la noche, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Además, se prevé que continúen las precipitaciones durante el jueves hasta la tarde.

En tanto, el SMN indicó que la temperatura alcanzará máximas de 25°C y mínimas de 18°C en Córdoba, 26°C y 18°C en Tucumán, 25°C y 20°C en Santa Fe, 25°C y 19°C en Entre Ríos, 23°C y 13°C en Jujuy y Salta, y 26°C y 21°C en Misiones. También se esperan 26°C de máxima y 18°C de mínima en La Rioja, 27°C y 19°C en Santiago del Estero, 24°C y 17°C en San Luis, y 24°C y 16°C en San Juan.

Por otro lado, se prevén temperaturas de 21°C de máxima y 15°C de mínima en Mendoza, 22°C y 13°C en Río Negro, 20°C y 7°C en Chubut, y 16°C y 7°C en Santa Cruz.