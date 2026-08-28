Cómo sigue la salud de la única sobreviviente del choque en la ruta 60: murieron cinco personas

Florencia Bettalemmi, la mujer de 42 años que es la única sobreviviente del choque frontal en la ruta 60 en el que murieron cinco personas, tuvo una mejoría en su función respiratoria. Los médicos del Hospital El Carmen, de la localidad de Maipú, Mendoza, lograron sacarla de la intubación, aunque su estado de salud general sigue siendo crítico y bajo pronóstico reservado.

Según el último parte médico difundido, los especialistas destacaron una respuesta muy favorable en la capacidad respiratoria de la paciente. Ante esta evolución, el equipo médico suspendió la sedación farmacológica y la extubaron de manera exitosa, sin que se registraran complicaciones inmediatas, según supo el medio local Diario Uno.

Así quedaron los autos tras el fuerte choque en la ruta provincial 60 Gentileza Diario UNO

La mujer está internada en la Unidad de Terapia Intensiva, donde requiere monitoreo permanente. Al momento de ser asistida, ingresó con “traumatismo encéfalo-craneano grave, traumatismo de tórax con múltiples fracturas costales, fractura lumbar y un traumatismo abdominal” con perforación intestinal, por el que tuvieron que operarla de urgencia.

El accidente en la ruta 60

El choque ocurrió el domingo 16 de agosto, cuando la camioneta Volkswagen T-Cross en la que viajaba la paciente junto a su pareja, Martín Omar Tillar, de 52 años, y la familia de él, circulaba hacia el oeste. Al intentar pasar a otro auto, la camioneta impactó de frente contra un Peugeot 504.

Tillar quedó internado con politraumatismos graves en el Hospital Lagomaggiore, donde falleció días después. Con su muerte, el número de víctimas mortales ascendió a cinco.

Murió otro integrante de la familia que chocó en la ruta 60. Ariadna Tillar y sus hijas Rosario y Juana y Martín Tillar

En la camioneta también viajaban la hermana del conductor, Ariadna Tillar, de 54 años, y sus sobrinas Rosario Masó Tillar, de 21, y Juana Masó Tillar, de 19. Todas murieron antes que él.

La joven de 19 años falleció en el Hospital Central de Mendoza tras sufrir un paro cardiorrespiratorio; la de 21 sufrió muerte cerebral; y la madre de ambas murió en el Hospital Perrupato, donde había ingresado con fracturas en el maxilar inferior y en una de sus piernas.

Un árbitro de fútbol de 48 años murió en un accidente en Mendoza

La quinta víctima fue el conductor del otro auto, Oscar Fernández Mercau, de 48 años, quien trabajaba como árbitro de fútbol en torneos amateur y murió mientras era trasladado al Hospital Central de Maipú.

En el lugar del hecho trabajaron bomberos voluntarios, agentes de la Policía Vial y de la Comisaría 61ª, junto con el Servicio de Emergencias Coordinado. Para el traslado de los heridos se usó el helicóptero sanitario Halcón 3.

La causa quedó radicada bajo la investigación de la fiscal Mariana Gutiérrez, quien dispuso peritajes para determinar las responsabilidades del choque.